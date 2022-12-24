陳瀅超性感上台攞獎唔擔心走光：每次都會做足措施

《Yahoo搜尋人氣大獎2022》昨晚（23/12）於九展舉行，半百位歌手、藝人包括張艾嘉、古天樂、MIRROR、ERROR、COLLAR的Winka、Ivy，Candy、After Class，陳瀅等等均有出席，現場星光熠熠。奪得樂壇新勢力組合獎的COLLAR未有接受訪問，但三位成員以貼身長裙性感現身兼向在場傳媒大派心心。



COLLAR未有接受訪問，但三位成員以貼身長裙性感現身。（葉志明攝）

奪得電視女藝人獎和跟劉佩玥、陳曉華奪人氣電視劇CP獎的陳瀅，以白色閃片短裙現身，華麗又性感。陳瀅接受訪問時開心表示今年是首次踩上Yahoo的頒獎禮舞台，她坦言平時也有在網上搜尋自己，亦不介意大家搜尋自己的性感相：「大家仲有興趣search我係好事，因為我始終唔係新人，大家仍然鍾意我，想關注我嘅人都好開心。」

陳瀅以白色閃片短裙現身，華麗又性感。（葉志明攝）

陳瀅今日以超短裙出席，問到會否擔心走光，她就大派定心丸：「我而家唔會再走光，大家放心，每次都會做好防走光措施。上次係因為拖住阿Moon（劉佩玥），平時都冇問題，所以我唔會再拖阿Moon。」聖誕節將至，陳瀅透露每晚都會與不同的朋友圈食飯慶祝，至於會否與男性單獨約會，她就表示沒有：「單獨就冇，一班朋友囉。」