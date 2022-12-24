無限超越班｜薛凱琪41歲娃娃臉惹熱議　惠英紅許紹雄開火嬲到掟簿

Fiona薛凱琪一張娃娃臉成為節目焦點。

內地真人騷《無限超越班》將於今晚（24日）11點35分翡翠台播TVB精裝版，在內地開播以來引起不少迴響的《無限》，微博話題閱讀量超越21.4億！12位後輩級藝人中，以Fiona最具搶焦度，她的年紀及娃娃臉更引來評審熱烈討論及爭辯，當中以自言愛錫Fiona的惠英紅最為肉緊。

無限超越班 | 成龍稱房祖名舊愛「不太熟」 薛凱琪表情僵硬尷尬

惠英紅語重心長勸諫Fiona薛凱琪。

惠英紅好肉緊薛凱琪，Fiona亦愈聽愈感動。

在節目中直話直說的紅姐，直指Fiona如此年紀仍長著一張娃娃臉相當尷尬，並痛心地引述自身經歷，希望能幫助Fiona走出樽頸位，紅姐數度哽咽、情緒激動謂：「我38歲時突然沒戲拍，我便懷疑我自己，有一次我真的做了錯事，我自殺了，我家人踢我房門把我救了，那時候我才知道我有病，不是因為社會淘汰我，而是我淘汰了社會，我整整用了三年整理自己。」

紅姐續指即使調整後，還是陷入了一段時間的緊張期：「我不想你再浪費你的時間，你再不變你就完了，你沒時間了。」由於紅姐太激動，許紹雄忍不住搞笑Tone望打圓場謂：「她（Fiona）在我心中是不會死的」，豈料卻觸動了英紅姐神經，並反問道：「是我很差嗎？」更一度激動至拂袖離座兼掟簿，火藥味十足，Fiona見狀亦忍不住大叫：「不要吵了，唔好嗌交呀！」

原本許紹雄諗住安慰惠英紅，點知變咗激嬲人，火藥味十足。

惠英紅聞言嬲爆。

吳鎮宇亦擔心Fiona的娃娃臉是障礙，他說：「娃娃臉是很慘的，到了一個年紀人家不敢找你演少女，也不敢找你演媽媽。」此時全程表現溫和的趙雅芝終忍不住開口維護Fiona：「她沒有裝嫰呀！」由於眾人爭執不斷，最後更要出動爾冬陞開口試圖調停，到底點收科？

趙雅芝同吳鎮宇都為咗Fiona個樣爭辯不休。

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