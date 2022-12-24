莊韻澄囝囝意外慘被「燒禿頭」　細思極恐疑涉事外傭有預謀：即炒

莊韻澄（前名莊端兒）前年和圈外男友結婚，婚後育有一子「波子」，兩老婆當正兒子是寶貝，請了兩名外傭「姐姐」做家頭細務以及在兩公婆外出搵食時，留在家中專心照顧「波子」。不過日前就釀成意外，險些在令「波子」留下疤痕。



莊韻澄和寶貝仔「波子」。（IG@xeniachong）

事緣懷疑是新工人在窗台點燃香薰，燒着雜物後不小心也燒着「波子」的頭髮。幸好另一名工人及時發現撲熄「波子」頭髮的火，再馬上帶波子到廁所沖水。事後工人好緊張抱着波子檢查傷勢，更為他祈禱，不過涉事的工人就不聞不問，居然只是笑同照鏡。莊韻澄接受《香港01》時講道：「好彩工人秒速㩒熄咗所以佢唔太知咩事，淨係喊咗一吓，波子就只係燒咗部份頭髮同埋頭皮紅咗。」

莊韻澄今年出年曆。（IG@xeniachong）

莊韻澄傳記者的相片可見，小朋友的頭髮已慢慢長回，總算是不幸之中的大幸。她說：「而家波子個頭有個窿咁囉，要等頭髮慢慢生返出嚟。」她也直言，事發後翌日已即時補錢解僱那個工人。她說：「賠一個月糧同機票俾佢走。」不過她也表示，覺得這個工人好似早有預謀一樣。她說：「炒咗個工人，賠一個月糧同機票俾佢走，Agency都話佢好冷靜，又好合作咁走，好快執好晒嘢好似預咗咁。」

背對鏡頭的為涉事工人。

莊韻澄以身材好見稱。（IG@xeniachong）

莊韻澄表示，波子的頭髮已經開始生返出嚟。

她續說：「我本身有2個工人，而家嗰個好錫波子嘅所以放心，另外都安排緊新嘅工人嚟。本身我有個做咗6年完約嘅舊工人嫁咗香港，而家喺僱傭公司做，佢幫我揀工人所以我都好放心。佢睇住波子出世，照顧到半歲佢先嫁人唔做。我以前一直請嘅工人都非常好同乖，有啲做成10年，最短都4年，我真係第一次請個咁黑心嘅工人。」