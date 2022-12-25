高海寧賣命賺錢養家被雜誌寫「爛蒲」　曾壓力爆煲有情緒病

現年35歲的高海寧日前（23/12）現身由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》，大談對抗情緒病的方法。高Ling的身材一直都是大眾的焦點，卻曾因美好的身形產生了很多無中生有的負面報道，她坦言當時苦惱又不開心，於是決定「封胸」，為的就是希望外界不要只專注在自己的身材上。直到踏入30歲，加上曾因壓力爆煲情緒出現問題，高Ling明白到與其討好全世界，不如學會愛惜自己，好好為自己而活。



高Ling的身材一直都是大眾的焦點，卻曾因美好的身形產生了很多無中生有的負面報道。（IG圖片）

高Ling略帶激動澄清當年無中生有的負面報道：「嗰時有啲雜誌寫我爛蒲、成日出去玩，溝仔...我又唔出街，又唔蒲，後尾啲記者同我講返，『唔好意思寫咗你，因為寫你啲書賣得好呀，銷量第一』，有冇考慮過我感受？一個女仔嘅聲譽掌握喺你枝筆，（蝦頭：就係一定冇）因為利益呀嘛。」她續指記者坦承知道報道中的主角是誰，卻因「真嘅唔敢寫」而令她「食死貓」：「我好唔開心，有一段時間又封胸又剩，唔想大家focus喺我身材上面。」直到踏入30歲，高Ling明白到與其花時間討好不喜歡自己的人，不如專注做好自己、好好為自己而活。

高Ling試過壓力爆煲情緒出現問題。（影片截圖）

高Ling重提情緒出現問題經過：

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曾經賣命工作賺錢養家，高Ling透露試過壓力爆煲情緒出現問題：「我個世界崩潰咗，覺得冇人救到我。我不嬲好自愛，細個讀書好多同學會𠝹手，我覺得傷害自己好蠢...但有一下，我記得有一日，我同阿媽去supermarket買嘢等過馬路，有架貨車喺我面前飛快經過，我個腦pop咗一樣嘢，如果行出去會點，嗰下下意識反應係向後退咗一步，跟住第二日去睇醫生。」在醫生的協助下，加上高Ling之後的一趟背包旅行，啟發到她什麼才是生活。獲得啟發後，高Ling的價值觀180度改變，學會愛惜自己之餘，亦找回自己的生活：「人生有好多種活法，睇下你想點活...好感恩有呢啲經歷同遭遇，我先可以變成而家呢個自己。」

高Ling感恩一切的經歷和遭遇。（IG圖片）

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