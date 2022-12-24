李龍基嫩妻送「祝枝山」畫作予陳百祥 與才女白韻琹惺惺相識

70歲的歌手李龍基唔介意被指譜「爺孫戀」，與比他年輕近40載的內地太太Chris Wong再婚。基嫂Chris向來喜歡畫畫，不時為圈中人畫人像，如石修、謝雪心、林夏薇，甚至國家主席習近平、特首李家超等都是她的繪畫對象。

剛迎來72歲生日的「阿叻」陳百祥，獲基嫂Chris送贈人像畫。（IG@chrisart1017）

畫像是參照《唐伯虎點秋香》的祝枝山作畫。（IG@chrisart1017）

今個月剛迎來72歲生日的「阿叻」陳百祥亦獲基嫂Chris送贈人像畫，還一口氣送了三幅。Chris昨日（23日）在IG上載合照，所畫的是陳百祥在《唐伯虎點秋生》中的「祝枝山」角色造型，還有陳百祥年輕時的樣子，和他與黃杏秀的畫像。相中見陳百祥與黃杏秀收到畫時笑得很開心。Chris則引用陳百祥在電影《鹿鼎記》的對白：「我對你的仰慕猶如滔滔江水連綿不絕，以致黃河泛濫一發不可收拾！#陳百祥#黃杏秀」以表達對對方的「仰慕之情」。

李龍基是圈中的隱形富豪，有指他在香港和內地共有7個物業，已全數轉到太太名下。李龍基曾為遷就原本在內地生活的太太，一度移居深圳，至近兩年才搬回香港生活。而Chirs亦好適應香港環境，不時陪老公工作及現身朋友聚會，深得圈中前輩愛錫，除常跟米雪、羅蘭等見面外，與才女「白姐姐」白韻琹亦可謂惺惺相惜，經常相約聚會，深得白姐姐愛錫，上月陪入馬場，也曾到訪白姐姐和謝偉俊家中贈畫，並寫上白姐姐的語錄：「明天的憂患，不值得你預支今天的煩惱」。

還有陳百祥年輕時的樣子，和他與黃杏秀的畫像。（IG@chrisart1017）

Chris還引用陳百祥在電影《鹿鼎記》的對白：「我對你的仰慕猶如滔滔江水連綿不絕，以致黃河泛濫一發不可收拾！」（IG@chrisart1017）

上月陪白姐姐一齊入馬場。（IG@chrisart1017）

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