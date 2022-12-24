張敬軒獲歌迷送贈紙製「我最喜愛男歌手獎」：我當自己拎咗

張敬軒的Side Track演唱會《REVISIT》昨晚（23/12）來到第三晚，軒公獲歌迷頒贈「 我最喜愛男歌手」大獎，全場隨即拍掌歡呼。另外，主辦方於今早十時開賣所有「放寬位」，門票同樣火速售罄。



軒公獲歌迷頒贈「 我最喜愛男歌手」大獎。

昨晚第三場，觀眾反應非常熱烈，軒公Encore兩首歌後，觀眾依然不肯離場，最後更Encore了三次。他先出場唱了《預言書》，講完再見，歌迷又不肯走狂叫五分鐘，結果軒公也不捨讓歌迷一直叫喊，又再出場唱歌，歌迷全部跑到台邊圍着他，其中一名歌迷送上一個紙製的「叱咤我最喜愛男歌手大獎」，軒公領獎後笑道，「多謝聖誕流流送個紙紮畀我，送個木我都唔介意，你知唔知將佢放喺西營盤專門賣紙紮用品嘅舖頭，真係毫無違和感！好靚我會放喺我studio，多謝你！」然後他高舉獎項，「無論今年有冇機會上台，我都當我自己拎咗啦！反正現場觀眾都係差唔多咁上下人數！多謝大家！」歌迷即全場歡呼拍掌。軒公再獻唱《我的天》又跟現場大合唱，氣氛high爆。

歌迷送上紙製的「叱咤我最喜愛男歌手大獎」。

以為歌迷這樣會滿足？錯了，軒公已經寵壞大家，當他返回後台之後，觀眾仍是不停叫Encore，連本來已經離開的觀眾都趕返轉頭入場，結果盛情難卻之下，他再次出場，「我先要多謝會展，佢哋剛同我講，話我再出來都可以，唔加收我費用！」觀眾開心拍掌，「你哋咁樣無限Encore，你知唔知上次演唱會之後，我已經俾行家、歌手、連掃地個姐姐都鬧，話我做壞規矩。」最後他送上《 明明他已離開你》，觀眾才肯真正離開。