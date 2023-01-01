專訪｜楊盼盼2023年開心嫁女 Jessica未見過親父：So what？

楊盼盼2023年榮升做外母，獨女楊慈悦（Jessica）將於今年1月11日披嫁衣，與拍拖15年男友尹國豪（Steve）拉埋天窗。楊盼盼和Jessica在過大禮後一日接受《香港01》訪問，這位非凡外母笑到見牙唔見眼，自言重心意多於禮數，「佢（Jessica）一出世我就開心，哈哈，噚日真係好開心，佢哋做番好多嘢俾我，唔係（送）首飾，呢啲事唔能夠用錢去衡量。」

一對準新人由大學時期開始拍拖，同在香港大學平面設計系畢業；Jessica大讚未婚夫有才華，二人性格一凹一凸好夾，並合作創立自己的服裝及首飾品牌。而楊盼盼一路見證他們的愛情故事，並鼓勵結婚，她說：「我都講人生必須要有愛情，冇愛情滋潤唔到你嘅人生。去到某個位就要負責，唔係逼結婚，但承諾簡單簽個紙，對雙方都係一種尊重，老人家亦安心啲。」對於做外婆，楊盼盼表示只能順其自然。

楊盼盼同女兒Jessica感情十分之好。（梁碧玲攝）

Jessica快將出嫁，楊盼盼開心女兒找到幸福。（梁碧玲攝）

被封「女成龍」事業高峰誕女

64歲的楊盼盼是特技演員出身，初出道已獲「女成龍」稱號。她在29歲事業高峰時誕下女兒，但在女兒1歲就決定離婚，多年來都是迎難而上解決問題，但從沒一天感後悔，「前夫？就唔使理佢，呢個（生女）係我自己決定，命運全部由我把握，屋企人好支持我。出面做嘅事情都有好多變化，大家面對唔到就要妥協，用一個好嘅方法去解決，我覺得我決定係啱嘅，因為有咗佢（女兒），哈哈，佢依家都唔錯吖，我決擇係對的。」

Jessica由楊盼盼一手湊大，由孩童時愛哭變成獨立堅強個性，楊盼盼教女自有一套方法，「佢細細個就好黐我，唔見我就會喊，但我會教佢喊唔可以解決問題。由佢小學踏上校車嗰刻，已經踏上人生道路，你要放佢，但要喺後面back up佢，而唔係喺前面拉住或旁邊傍住佢走，咁永遠都唔會長大。

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楊盼盼話阿女一出世就好開心，睇相都知。（圖片由受訪者提供）

自豪有星媽 無想過見爸爸

在媽媽眼中，女兒Jessica的世界永遠充滿色彩：「佢性格開朗，着衫從來冇黑色。」即使未見過親生爸爸一面，Jessica也沒有抱怨過，揚言字典裏沒有「爸爸」這兩個字；Jessica收起笑臉，認真回答這問題：「如果keep住問單親，其實我從來冇接觸過爸爸呢樣嘢，所以…你講...咦...so what？可能有啲人有陰影，可能佢本身見過爸爸，或者佢媽咪仲講緊佢爸爸，咁先會keep in mind。我媽咪係一個好積極正面嘅人，但又唔會將『我要努力、我要加油』掛喺口邊，我從來鍾意咩佢都買畀我，從來冇嘢係冇！」楊盼盼在旁望着女兒，點點頭認同。

不過，楊盼盼很在乎「單親」這個稱號，Jessica反而不介意，指讀書時期已很自豪有個星媽，「我啲老師係最期待家長日，因為我媽咪係藝人，就算我畢咗業，小學班主任都會記得我。到讀大學，唔需要見家長或手冊，但畢業時媽咪送咗個花籃嚟有佢個名，校長知道後專登落嚟同我打招呼，好搞笑，呢啲經驗幾得意。」

多年來一直單身的楊盼盼，承認身邊有過追求者，但一一被拒絕：「梗係有啦！但你決擇唔想有，因為我鍾意電影，我有電影、旁邊有個好孩子，我好幸福架嘞！」

場地提供：Errorism | The Layers

Jessica雖然未見過爸爸，但佢話一啲都唔介意。（梁碧玲攝）

Jessica同未婚夫Steve將於2023年1月11日結婚，恭喜晒！（梁碧玲攝）

除咗媽咪，呢位工作姐姐亦喺佢哋屋企做咗20幾年，好似家人一樣。（圖片由受訪者提供）