顏國樑花70萬治癌望盡快復出 前《警訊》主持麥振江拍片送祝福

70歲顏國樑曾於TVB經典處境劇《香港81》飾演「積少」而為人熟悉，早前他現身TVB台慶，因為聲音突然變尖，自揭患上第三期鱗狀細胞癌。日前他接受好友鄧英敏的YouTube頻道訪問，透露最新治療進度。

顏國樑在冬至當日受訪，他表示現時正接受化療及免疫治療，本身療程要分4次做，醫生指進度良好，為穩陣起見要做多2次，「執多兩劑！我啱啱做完第5次，而家仲有一次。」他指化療及免疫治療的藥力很強勁，每次療程隔幾日後，人便會覺得非常疲倦，周身骨痛，甚至影響睡眠質素，他說：「隻手會麻痺，因為手部唔靈活，好多時會喺屋企跌碎茶杯。」

為避免因體重暴跌影響療程，顏國樑會以食療維持體重。顏國樑表示免疫治療保險未能索償，亦沒有任何資助，一針要近4萬元，完成整個療程，加上之前的私家醫院治療費、食療及康復後跟進，保守估計花費近70萬元。因此﹐他希望盡快養好身體，可以復出拍戲賺錢。

顏國樑相隔16個月再接受鄧英敏訪問。（老友鬼鬼Youtube截圖）

鄧英敏好有心，邀好友拍片為顏國樑集氣。（老友鬼鬼Youtube截圖）

顏國樑透露花近70萬治癌，希望盡快康復，復出拍劇搵錢。（老友鬼鬼Youtube截圖）

另外，鄧英敏特別帶上幾位老友，包括潘志文，黃澤鋒，黃俊棠、鬼塚等拍片祝福，為顏國樑集氣。當中還久未露面，曾主持《警訊》長達15年的麥振江，其長女麥詩敏則現職無綫新聞主播。精神極佳的麥振江，中氣十足說：「睇你好多訪問，知道你嘅近況，畀心機，身體健康，明天會更好！」最後更向鏡頭舉起茶杯與顏國樑隔空飲杯。

其長女麥詩敏則現職無綫新聞主播。（影片截圖）