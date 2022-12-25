「御用兄弟」許家傑分享三大驚天錦囊　開門想慳錢原來靠一個字

陳安立和林希靈拉埋天窗在深灣軒舉行婚宴，兩位分別於兩間電視台TVB和ViuTV擔任藝人多年，不少圈內好友都出席祝賀，不過兄弟姊姊團亦相當強勁，有周志文、周志康、羅天宇、許家傑、鄺潔楹等靚仔靚女。許家傑又做兄弟？沒錯！其實他做兄弟的次數已多到連他自己都數不清。他接受《香港01》訪問說：「之前嗰啲已經唔記得啦，淨係今年都做咗三次伴郎兩次兄弟。」



許家傑又做兄弟。（資料圖片）

做兄弟要什麼條件？他直言並沒有硬性要求。他也說：「我反而可以同你分享做兄弟秘訣，因為我做咁多次兄弟，終於明白我嘅學費已經交足，如果做兄弟有學位，我已經到博士級。因為做人情已經做到出晒血。」

睇佢做過幾次圈內人兄弟團：

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「做兄弟」三大錦囊

許家傑說：「第一個要點就係做一個多功能兄弟，最好就識揸車，做司儀，或者唱下歌，咁就可以喺婚宴大派用場。第二就係一定要好有禮貌，對所有人都講恭賀說話，因為你唔會知邊個，尤其是長輩，突然間封一封利市畀你，對增加收入嚟講好好。第三就係千祈唔好話自己好飲得，因為你話自己飲得就會不停俾人攻擊，反而話自己唔飲得，或者話自己嗰日有胃痛，對酒精敏感，咁啲人就會避開，從以你間唔鐘頂吓酒就已經做到嗰個效果。」

許家傑和林淑敏在《愛回家之開心速遞》的角色 送水輝和大小姐。（IG@jackhero5 / 許家傑IG）

最瘋狂經歷？

做兄弟有輕鬆的時候，也有瘋狂的時候。許家傑表示，其中一次「做兄弟」的經歷令他很難忘。他說：「而家做兄弟都愈嚟愈簡單，試過朝早做晒開門嗰啲之後，就同班兄弟姊妹去海旁曝曬三個鐘，就係為咗影相，影完相之後夜晚就全軍覆沒，因為朝早曬完夜晚飲酒。」

開門利市點樣「講數」都要有技巧。（IG@jackhero5 / 許家傑IG）

開門利市點樣「講數」？

許家傑說：「開門利市就一定係靠拖字訣！一開始就拖到不着邊際，先要有一種皇帝唔急太監急嘅感覺，只要係成功製造到呢個感覺，啲人就會想快啲畀你哋入嚟，唔好煩。當然都要有兩手準備，有一個cheap cheap利市，同一個認真利市，咁就冇事啦。」