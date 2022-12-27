沈震軒花近七位數建巨型私人Gym Room　一條鐵棍竟要一萬蚊？

沈震軒（Sammy）在圈內以擁有一身健碩肌肉見稱，目測胸肌隨時有44吋。不少報道都指他在物業旁的空地搭建了一個私人Gym Room。



沈震軒花近七位數整備私人Gym Room。（截圖 / YouTube@Sammy Sum 沈震軒）

今日（26/12）他的第一YouTube影片就率先公開了內部的設備。講到健身器材，他就猶給一個專業銷售員一樣，如數家珍地介紹，當中有訓練胸肌的，也有練大腿、小腿肌肉的，還有一些是組合可以分別練背肌、胸肌、三頭肌之類的，就好似一個專業級設備展覽室一樣。

睇得出沈震軒好開心。（截圖 / YouTube@Sammy Sum 沈震軒）

他直言，自的偶像是The Rock，所以Gym Room內也掛着一張The Rock的海報，也因為The Rock特別喜愛用某一款器材而購買。不過，當他介紹到其一款器材時，他就說有某部份原因是為了戀人陳欣怡買來的。他說：「有一部份都係為咗Shirley，因為呢部可以練patpat，女仔可以做我舒服輕鬆啲，所以我就再買一部leg press返嚟。」

沈震軒堅持買質量好的，原來是有安全性考量。（截圖 / YouTube@Sammy Sum 沈震軒）

一條棍一萬。（截圖 / YouTube@Sammy Sum 沈震軒）

介紹得起勁時，他更以「J器材」去形容自己。他說：「你明唔明？男人一睇到機（器材）嘅感覺。男人追求啲咩？原來係追求機（器材）。」他更介紹了旁邊那一部最大的器材。他說：「我唔敢話畀大家聽呢部原價幾多。只可以講足夠買我起一部唔錯嘅車。你睇就會知佢嘅鋼材同承重量有幾強。」他還續指器材上的鐵餅和Bar（鋼條）都是比賽使用級別，而且要分開買。說罷，他還一邊撫摸着，一邊說：「呢啲刮手嘅位置，摸起嚟就好似名車，名錶咁嘅感覺。」據知，整套設備索價近6位數字。

部部機都有用，而且仲係名牌。（截圖 / YouTube@Sammy Sum 沈震軒）

除了以上介紹過的健身器材，原來他連曬燈機也有。他說：「首先一定要全裸啦，好彩呢度係自己地方，用嗰時就全裸對住佢曬。」

沈震軒用女人買手袋去形容自己買器材。（截圖 / YouTube@Sammy Sum 沈震軒）

沈震軒接受《香港01》訪問時，他說：「兩樣嘢嚟，買自己鍾意嘅嘢，有人鍾意買車，有人買錶。我覺得買自己鍾意嘅嘢係無價。」他亦表示，自己沒有很多愛好，只有買Hot Toys玩具同健身兩樣。他說：「身邊有操嘢嘅朋友就會明，就好似軒仔啲咪、線點解要玩到咁貴，好似你買相機咁，點解唔用傻瓜機而係用Leica咁。」他直言，這些健身設備於他而言就是有這些吸引力。

沈震軒表示，自己只是用日本車代步。（截圖 / YouTube@Sammy Sum 沈震軒）

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