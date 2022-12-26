東張西望｜各大藥房又出現搶購潮　一排十粒止藥退燒藥炒至120元

今日（26日）的《東張西望》講到最近香港又掀起一陣的搶購潮，各大藥房的止痛藥又被搶購一空。因為近日的疫情確診數字重回上萬宗，意味著疫情又升溫，而內地多個城市的確診人數更達數十萬宗，確診人數不斷上升，連帶藥物需要量急增。

香港又掀起一陣的搶購潮。(節目截圖)

香港每日確診人數多達一萬人，而內地東莞確診人數傳出達三十萬人，而青島更達五十萬人，所以對於藥物的需要很大。而可止痛退燒的撲熱息痛及蓮花清瘟膠囊都很搶手，有藥房指：「兩個星期前已經賣晒！我相信全香港都賣晒！」對於再次有貨供應的日子，藥房職員都表示不知道，而廠方亦不敢確實一個日子給他們。

香港每日確診人數多達一萬人，所以對藥物的需要很大。(節目截圖)

藥房職員說自己的存貨不多，因為香港經歷上一次的搶購止痛退燒藥的還未回過氣，所以早已賣斷貨，更提到貨源供應還未穩定，香港又一波的搶購。藥房職員：「以前叫幾多畀幾多，而家係叫60打，佢淨係送得2,3打過嚟。但係到年尾，呢兩三個禮拜，突然多咗人嚟買，轉眼就賣晒！」而據了解，有藥房把止痛退燒藥分拆出售，一排十粒止痛退燒藥炒至120元，炒價令人嘩然。

藥房職員說自己的存貨不多，因為香港經歷上一次的搶購止痛退燒藥的還未回過氣。(節目截圖)

有不少的藥房職員指今次的搶購潮，是不少人購來送給內地的親戚。藥房職員：「上面話開始放寬時就開始有人搶購」而這些的止痛退燒藥在內地的炒價更誇張，一盒30粒裝的止痛退燒藥炒至800多元，而50粒裝更炒至過千元。業內人士指今次的短缺潮不會太快完結，呼籲市民沒有大牌子的止痛退燒藥可以轉用其他牌子含撲熱息痛的產品，以減低出現短缺的時間。