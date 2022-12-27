盧海鵬客串網劇　「長腿女神」何天嵐冧爆讚：佢個氣場就係搞笑

謝高晉、何天嵐（ Wren）日前為Youtube頻道拍攝網劇《千金難買心頭獎》，更找來盧海鵬（鵬哥）擔任特別嘉賓。何天嵐（ Wren）大讚鵬哥好nice，而且有對方出場的戲份都好搞笑。高晉隨即附和說：「鵬哥真係一出來已經有個氣場就係搞笑，roll機定仲未roll機都已經有好多笑料出現。」當日他們的好朋友楊埕亦有驚喜現身探班。



盧海鵬客串網劇《千金難買心頭獎》。

網劇《千金難買心頭獎》，主要講述男女關係，飾演情侶的Wren和高晉就介紹，「有睇之前嘅片都知佢係一個專制的女朋友。而今次都是幾專制，希望大家看完不要話佢，哈哈哈，佢唔係咁。」至於現實中Wren是否一個專制的女朋友，Wren笑言自己現實中是一個射手座女生，比較喜歡崇尚自由的戀愛，不喜歡太約束，喜歡伴侶有適當的空間去做自己喜歡的事情。

談到現實中喜歡什麼類型的男朋友，Wren直言希望是穩重、開朗和陽光，「我都鍾意男朋友氹，男友氹自己係個甜蜜行為，女孩子偶爾同男友撒嬌也是增進感情的。」她回憶起，有次她生病了不能外出，男朋友每天送藥，又會買她喜歡食的東西給她，令她好難忘。

盧海鵬客串網劇《千金難買心頭獎》。

身為「暖男」的高晉被問到平時如何氹女友？他直言：「通常都係帶佢食啲佢鍾意食嘅食物，耐不耐就整啲小禮物俾佢，但講到最易氹就肯定係做佢嘅柴可夫司機，喺佢收工嘅時候接佢再同佢去食飯。」

談到有沒有遇過購物狂女朋友，高晉就顯然有點迷茫，並說到，「因為女孩子通常都會鍾意買嘢，雖然買返嚟未必一定會用，但係佢哋好享受嗰個過程，當然最好肯定喺佢身邊陪佢購物，因為起碼同佢分析有邊啲嘅屋企已經有，可以節省少少。」不過他指以前女朋友都算是一個購物狂，好多時買東西給自己之餘，亦都會幫他買好多不同的衫褲，打點一切。

對於女友曾經為高晉做過的感動事，高晉回憶當初最難忘是一次去上海旅行，但因為為了陪自己在十度以下跑步，導致生病，以致餘下旅程只可以在酒店渡過。「知道對方願意為自己做一啲平時唔會做嘅事，甚至成為自己的樂趣，的確係一件好感動同幸福的事。」

謝高晉、何天嵐（ Wren）日前為Youtube頻道拍攝網劇《千金難買心頭獎》，更找來盧海鵬（鵬哥）擔任特別嘉賓。