溫碧霞跟富商老公過美國探望老爺 讚13歲養子愈來愈成熟乖巧

溫碧霞（Irene）近日拋下所有工作，聖誕節前夕專程與富商老公何祖光（Kenny）飛往美國探望家翁及13歲養子Xavier，由於疫情緣故，Irene歎謂已經三年沒有回到美國探望夫家。

疫情緣故，Irene歎謂已經三年沒有回到美國探望夫家。

在美國過白色聖誕。

今年8月，Xavier剛到美國讀書，所以Irene直言，「我已經幾個月冇見Xavier，佢好開心嚟美國讀書。」Irene更續言見到Xavier到美國讀書後愈來愈乖和成熟，「很多事情都有自己的想法，而且最主要他很喜歡美國。」一家三口見面當然要影相記錄溫馨的一刻，Kenny更親自操刀為Irene影相，濃濃愛意。

Irene並與老公Kenny及囝囝陪伴夫家過聖誕，雖然何老爺需要長期臥床休息，但眼見新抱Irene專程回美過節，兒孫滿堂熱鬧哄哄一起過聖誕，何老爺開心得笑逐顏開兼且精神十足，全家齊齊整整聚首一堂度過溫馨白色聖誕，何老爺每張合照都露出幸福微笑。

何老爺需要長期臥床休息，但見新抱Irene專程回美過節，兒孫滿堂都好開心。

何老爺都笑笑口。

Irene開心表示到美國第二天就開始落雪，真正的白色聖誕，「之後去紐約玩個幾日天氣都好好，只是好凍。聖誕節就同Kenny 和屋企人過聖誕，30號就飛台灣過除夕，留幾日就返香港。」

新一年願望，Irene說：「希望大家健康平安喜樂，夢想成真繼續努力為理想奮鬥。」而在2022年結束前，Irene就收到喜訊，由溫碧霞監製、主演的電影《我們的十八歲》在澳門國際電影節拿到最新晉導演獎，電影將在2023年4月至6月左右時間上映，絕對令幕前幕後大為鼓舞。至於Irene的電影工作室在4月份亦會開拍另一套電影，Irene總結2022年過得很充實愉快，「我會繼續努力拍多啲電影和唱多首歌給大家。」