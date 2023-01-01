楊盼盼特技演員出身被封「女成龍」 女兒現場見證火燒意外唔敢喊

楊盼盼自幼在京劇學校受訓，是特技演員出身，80、90年代成為TVB台慶及《歡樂滿東華》的表演台柱，曾與鄭少秋表演踏單車高空過鋼纜賀台慶；1999年在《東華》表演走鋼絲飛越山頂凌霄閣；2000年由23層樓高的聖約翰大廈天台沿外牆行落地面，全部都是高難度的驚險之作，難怪會被封「女成龍」。

楊盼盼冇逼女兒習武，只希望佢做自己鍾意嘅嘢，認真係廿四孝好阿媽。（梁碧玲攝）

楊盼盼被封「女成龍」，2020年獲香港動作特技演員公會頒發「2020年度傑出貢獻大奬」。（ig@yangpanpan）

身為女兒的Jessica雖然未有習武，但卻膽色過人，從小已跟媽媽到現場睇表演，問可擔心媽媽安全？楊盼盼搶答笑說：「佢push我去做飛越10層樓，話飛呀飛呀，哈哈哈。」Jessica表示好放心，解釋：「細個放學冇嘢做就會跟埋去，好放心，因為佢每次去做高難度表演，其實幕後都有專業團隊，仲有張存師傅去設計，佢係一位好資深做特技嘅人，有佢喺度我哋全部人都好安心，因為我哋上咗契，就好似一家人咁！」楊盼盼指張存是她的大教練，多年來並肩挑戰很多經典。

楊盼盼經常在台慶及《東華》做好多高難度表演。（圖片由受訪者提供）

走鋼絲飛越山頂凌霄閣可算係經典之作，楊盼盼與幕後團隊一早就要開始綵排試位。（圖片由受訪者提供）

唯獨一次，令Jessica最為難忘，2018年9月，楊盼盼在馬來西亞拍攝電影《大地回春》遇片場失火，整個人瞬間變成火球，面、手和腳多處被燒傷。Jessica當時也在現場，直言第一次真正目擊意外發生，但不敢流一滴眼淚，怕影響現場的救緩工作。盼盼打趣笑女兒：「佢係遲鈍，哈哈哈。我起番身時手腳都燒着晒，面都有，全部燶晒。」盼盼隨即展現手上3吋疤痕，幸臉部已完全康復，「因為我冇濫藥，基本上只食消炎藥，雖然真係好痛，但呢個係我強項，藥我都唔使護士搽，自己嚟。」

張存師傅（右三）係楊盼盼嘅大教練，合作無間。（圖片由受訪者提供）

楊盼盼在馬來西亞拍攝電影《大地回春》遇片場失火，整個人瞬間變成火球，面、手和腳多處被燒傷。（資料圖片）

楊盼盼燒傷後，手上仍留有3吋疤痕，Jessica話當時冇喊，怕阻礙救援。（影片截圖）

幕前以外，楊盼盼更積極培育新人，著重「育苗、培訓、平台」三大發展。她在2004年創立「煇煌娛樂」擔任公司CEO製作電影，2020年再成立HitHut電影動作訓練創作室，培養武打人才，並於佛山設置動作特技培訓基地，「我投資7 位數，做咗20年，培訓真係用個心攞出嚟做，講就容易，做真係好難。因為唔係培訓一個學生咁簡單，仲要培訓個導師令佢有經驗，初頭我只係識動作，現在要全方位，由服裝、道具、攝影師、劇本都要做埋。」年前她主持Hoy電視《盼你賞面》訪問十位嘉賓，讓她有更多啟示，「我將培訓基地重整一下，加咗好多平台，做多啲工作崗位畀下一代，培訓完知佢哋識合咩嘢，希望喺電影行業耐啲，做得幕前又做到幕後，電影係我最高目標！」

不過，楊盼盼沒有勉強女兒要傳承，反而支持Jessica大學讀graphic design，「冇擔心過讀藝術搵唔到錢，我同佢講想讀書就盡量讀，唔鍾意都要識睇說明書，呢個係我最低要求。我家族都有位出名畫家（姑丈公是中國名畫家張大千），我都覺得阿女都有啲天份。」

楊盼盼致力培育新人。（ig@yangpanpan）

呢幕街頭「鉸剪腳」早前被瘋傳，原來係譚仔三哥宣傳技倆，兩位特技人都係師承楊盼盼。（影片截圖）