江若琳自揭患子宮畸胎瘤　求孕路勁艱辛原來因蕭唯展精子出問題？

江若琳與老公蕭唯展（前名蕭潤邦），等待多年終迎來好消息，12月23日結婚4周年大日子，在IG上載超聲波照宣布懷孕。已懷孕近4個月的江若琳拍片分享心情，指4年來他們試盡不同方法都未能造人成功，更自揭曾經患過子宮畸胎瘤：「已經長大到阻礙到我嘅輸卵管，如果我唔做手術，我嘅懷孕機率係好低。」

江若琳與老公蕭唯展（前名蕭潤邦）曬BB衫宣佈懷孕好消息。（IG：@elannek930）

日前江若琳宣布懷孕好消息同時，指自己因「疲累反胃嘔吐」消失幾個月，但仍覺得非常值得，因為結婚4年間已試盡不同方法：「所有坊間嘅方法，應試嘅我哋都試過晒，例如啲朋友話邊度有間好勁嘅中醫，話佢百發百中，食佢啲藥係苦到懷疑人生；又試過計嗰啲排卵紙；所有你哋諗得出嘅方法我哋都試過，但最後都係唔成功。」

江若琳拍片分享幾年來造人心情。（影片截圖）

當年工作日夜癲倒，江若琳更自揭患過子宮畸胎瘤：「當時我嘅工作好忙，我就冇去做手術，目前做嘢緊要呀咁，如是者一路拖到我哋結婚之後。我路以為我自己係好容易懷孕嗰啲女人嚟，但係事與願違，之後我哋再去睇醫生，佢話我個畸胎瘤已經長大到阻礙到我右邊輸卵管，如果我唔做手術，精子係游唔過我子宮因為畀個瘤阻住，我嘅懷孕機率係好低。」

江若琳自揭患過子宮畸胎瘤。（影片截圖）

江若琳子宮畸胎瘤更壓住右邊輸卵管。（影片截圖）

屢試屢敗下他們決定去求醫，發現問題原來出自老公蕭潤邦身上：：「檢查咗之後，發現原來我啲精子唔係好活躍，當時我都有問醫生有咩解決方法，佢話其實都冇乜解決方法。之後我就決心要做運動，唔係為咗減肥靚仔啲，係為咗成個人健康啲，去打破醫生話我去到呢個年紀冇咁活躍（的情況）。」幸好皇天不負有心人，結婚4周年終讓他們願望成真陀住BB包。

江若琳去求醫發現問題原來出自老公蕭潤邦身上。（影片截圖）

江若琳指會好好保留驗孕棒留念。（影片截圖）