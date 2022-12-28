有種好男人｜張國強演活咸濕富豪追李佳芯　莊鍶敏出動廿萬私伙袋

張國強飾演背妻偷食的「咸濕富豪」力追李佳芯。

TVB新劇《有種好男人》最新一集除了有張國強飾演背妻偷食的「咸濕富豪」力追李佳芯成為焦點外，「金牌人生教練」莊鍶敏的登場亦成另一焦點。莊鍶敏在劇中出動20萬私伙手袋教「釣金龜」，私伙上陣相當富貴。

剛於《超能使者》扮演正氣角色的 KK,今次搖身一變背妻偷食的「咸濕富豪」。

剛於《超能使者》扮演正氣角色的 KK，今次搖身一變背妻偷食的「咸濕富豪」，對此他說：「拍呢類戲好多時都幾踩界，好彩啲對手都信任我，大家知道點樣達到效果。」並謂最難忘跟 Ali 的漫步沙灘戲，皆因拍攝當日氣溫急降又大風，加上劇情所需要赤腳令二人凍到震：「嗰日我準備咗薑茶同 Ali 分享，點知佢又有，所以佢係一個幾窩心嘅好拍檔。」與太太結婚 34 年的 KK 出名「愛妻號」，雖然過去不止一次與女拍檔有親密演出，但入行 46 年仍能保持零緋聞，對此 KK 說:「多謝太太多年信任。」

估唔到張國強扮咸濕都咁入型入格。

昨晚另一焦點是金牌人生教練岑曉婷 Erica(莊鍶敏飾)大搞自我增值課程，名義上教授全方位造型及禮儀，但一班女學生實質只為博取「釣金龜」機會。學生之一的Sophie葉蒨文便成功搭上張國強。提到角色需要經常盛裝出入上流社交場合，貴為「大馬拿督千金」的莊鍶敏透露有出動私伙配襯，價值約 20 萬的 Hermès Kelly 手袋更是貴氣十足。問現實可有接觸「進擊拜金女」，她笑言：「我有見過三五成群嘅女仔特登學金龜鍾意嘅活動，譬如打高爾夫球，又會自學點接近啲金龜。」至於有否被女生要求介紹筍盤？莊鍶敏笑言：「啲女仔通常都咁講，但我未試過介紹筍盤畀朋友，因為我身邊都唔夠筍盤自己都好想要﹗」

莊鍶敏透露有出動私伙配襯，價值約 20 萬的 Hermès Kelly 手袋更是貴氣十足。

另外問到現實中可有像劇中角色般恨嫁入豪門，Sophie 透露無論於英國留學期間，抑或現時身邊都不乏富二代及有米男士，但她認為品格更重要，並謂自己揀另一半著重性格夾唔夾，最喜歡風趣幽默的暖男，Sophie 並以「著鞋論」比喻愛情：「有錢係Bonus，但首先要快樂，為錢勉強自己唔會快樂。我覺得揀伴侶同揀鞋一樣，適合舒服係最好，好似我屋企最貴嗰對高踭鞋我好少攞出嚟著，我都係最鍾意著波鞋。」