專訪｜陳煒十年前婚姻失敗大受打擊 ：當時自我價值好低

陳煒2012年加入TVB，那時她剛經歷婚姻失敗，因為當時在泰國生活，有幾年時間沒有拍戲，要回香港照顧父母，兼要在事業重新起步，絶對是人生低點，她說：「心情係馬死落地行。」

當時加入TVB，陳煒要由配角做起，亦要重新認識一個全新的工作環境，經過十年時間，煒哥今年有三套劇播出，三套都是女主角，可說是事業高峰，她希望再下一城，以視后作為今年完美句號。

髮型：Chris Cheng @ ILCOLPO

服裝提供：MARELLA

場地提供：Amelia Hong Kong@Harbour City

陳煒今年事業上大爆發，分別有《雙生陌生人》《回歸》《黯夜守護者》三套作品，絶對有力衝擊視后。(陳順禎攝)

回想當日簽TVB，陳煒表示當時自我價值很低，她說：「我覺得自己冇能力，幾年冇拍過戲，亦會覺得咁多年做嘅嘢，原來無人睇到，嗰陣我直頭覺得自己無用，所以我入TVB，我係知道要一步一步嚟。」其實陳煒當年絕對是亞視一姐，那時TVB壟斷了整個市場，社交網絡未蓬勃，但陳煒這個名字，絕對有人認識，來到TVB放下身段，由一姐變回配角再做起，絕對不容易。

陳煒2012年加入TVB,首部劇集《法網狙擊》劇中要著三點式泳衣，更與郭政鴻有接吻戲。

陳煒很多人稱她煒哥，名字有點豪邁，煒哥亦人如其名，說話不轉灣抹角，問到她想當視后嗎？這個問題，換著其他藝人會答「平常心」「入圍已當贏」那些客套說話，但陳煒明確表示她想得獎，「獎頂嘅嘢我係極力去參與、爭取，對我嚟講係一個榮譽，如果人生有呢個榮譽（《最佳女主角》）係值得開心，同埋辛苦拍一套戲，除咗觀眾支持，如果有一個獎去肯定，我覺得更加係錦上添花。」

陳煒希望得到獎頂肯定，還有一個原因是希望可以做點成績，對先後離開的父母有一個交代，「我媽媽離開得更早（2010年因肝癌離世），佢哋覺得我做呢個行業都好多擔憂，見唔到我個人，又有很多新聞，不論正面或負面，作為父母佢哋有好多想像同埋擔心，所以自己好想做啲成績出嚟。」

陳煒今年9月與男友陳國強註冊結婚，更在半島酒店舉辦婚禮。

在事業上陳煒等待一個肯定，但在愛情上陳煒應該很滿足，今年她與醫生男友陳國強結婚，談起老公、陳煒表情是喜悅的，「舊年前年自己都不斷拍戲，咁佢都相安無事嘅⋯⋯哈哈，唯一係擔心佢啲飲食，佢成日食出面嘢唔好麻，自己想煮到畀佢就盡量煮囉。