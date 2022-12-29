不正常愛情研究所｜洪靄茵初戀遇暴力男　講分手竟被叉頸推落樓梯

《不正常愛情研究所》，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。今集主題是「再見我的初戀」，請來《CP訓練營》受訓者之一的「純純兔」洪靄茵（Eileen）做嘉賓。



《不正常愛情研究所》，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。

在《CP》中Eileen同馮建晞（Argus）成為令人關注的一對，所以一來Karen就問到二人發展進度，Eileen亦大方回應：「了解緊」。提到初戀，Eileen稱發生在17歲那年，那時因為經常到一間coffee shop溫書，久而久之認識了在該處打工的一名男孩，Eileen話︰「個男仔大我5歲，去多咗大家就交換咗聯絡，慢慢開始發展。」Eileen透露拍拖3年多期間，該名男孩曾向她動過三次手，第一次出手更發生在接近周年紀念的日子。Eileen續指已忘了對方動手的原因，只記得被對方很大力的拍腰兼鍊頸。Eileen透露由於當時對方很快道歉，更直認自己有問題︰「唔好意思，可能太大壓力。」正因如此，Eileen亦很天真認為對方知錯並原諒了男方。

《不正常愛情研究所》主持黃紫恩（Jojo）。

想不到第二次男方出手更狠，被踢爆跟其他女孩子有曖昧短訊的他，爭吵間老羞成怒將Eileen推落樓梯。到了男方第三次出手，Eileen終決定不再忍耐提出分手，可惜分手過程並不順利，最後更要避走長洲，到底中間過程有多曲折？留意今晚《不正常愛情研究所》自有分曉。Eileen事後總結︰「個男仔情緒起伏好大，自己又第一次拍拖，唔係好識處理呢啲問題。」她更以過來人身份忠告各姊妹絕對不能接受男方任何暴力行為。

洪靄茵初戀遇暴力男。

節目中各主持又提到自已的初戀及初吻，Jojo透露初吻獻了給第二任男友，她笑說︰「因為第一任男友食煙，我同佢講要戒咗煙至可以錫，到分手佢都未戒到。」Jojo又指「初吻」事發地點，是在第二任男友的房間，她指當日對方借意叫她入房傾計，跟住越坐越近並成功咀嘴。Jojo續指男方事後意猶未盡，並接住問︰「有冇啲更加激烈活動去做？」到底Jojo當時如何回應男友？另外 Karen自爆現任男友是其初戀，對方更試過約會遲到3小時，想知道Karen男友會有什麼大懲罰？今晚睇完你就知。