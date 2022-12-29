25歲陳姓藝人被控跟14歲女童非法性交　裁判官維持原判感化12個月

25歲藝人陳輝豐（Hugo）早前被控於2020年起，8度與一名14歲少女（下稱少女X）性交。Hugo早前已經承認8項未滿16歲的女童非法性交罪，被被判處12個月感化令，但律政司認為刑期過輕而申請覆核，今日（29日）裁判官聽取完控辯雙方陳詞後，決定維持原判12個月感化令。

被告陳輝豐。(廣告截圖)

Hugo曾接受《香港01》訪問時否認與事件有關：「我唔會搞一個14歲嘅女仔，其他嘅嘢我唔清楚。」原來少女X曾經謊報年齡，令Hugo相信少女X已經年滿16歲，於是Hugo於2020年12月28日至2021年8月期間，8次與少女X非法性交，而最後一次更要求與少女X及另一女子3P（三人性交）。辯方求情指Hugo去年9月被捕，這一年多的期間，已經令Hugo飽受煎熬。Hugo因為本案已經失去藝人工作，現時已經轉職為侍應，並且已經接受了3個月感化令，辯方認為律政司現在才覆核刑期是對不公平。

被告陳輝豐過往曾與不少藝人拍廣告。(劉安琪攝)

裁判官翻查過少女X的照片後，指少女X的照片看上去的確比真實年齡年長，所以接納了Hugo真誠地相信少女X已滿16歲的說法。裁判官聽取陳詞後認為Hugo與少女X二人曾是情侶關係，並不是誘騙少女X的情況，少女X亦有向Hugo謊報年齡。至於有關Hugo曾誤導少女X進行3P，裁判官則說案情未能反映這點，也沒有足夠證據顯示少女X因本案受到精神困擾。至於少女X事後感染念珠菌及陰部毛囊炎，可見Hugo的性安全意識不足，感化官因此相信感化令更加適合，能起監管之效，裁判官考慮到Hugo被捕至今已有1年多，已經起了極大的阻嚇作用，於是決定維持原判。

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