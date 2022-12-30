廉政狙擊 | 蔡思貝灌醉黃宗澤發生關係　網友鬧爆：這不是強姦嗎

由黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信、胡定欣、蔡思貝、黃智雯等主演的邵氏劇集《廉政狙擊》即將於下星期收官，雖然部分劇情與橋段被網友詬病老套太假，但同時也收穫不少好評，是近年為數不多評分較高的犯罪劇。



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然而，在最近播出的幾集中，蔡思貝的角色引起很大爭議。事緣飾演ICAC調查主任的她是黃宗澤下屬，且公開追求對方，但卻不分時間場合，返工放工都被「戀愛」圍繞，甚至將感情帶入職場，毫無紀律及專業性可言，被網友狠批十足花癡。

不過，最令網友難以忍受的是，蔡思貝與黃宗澤的一段床戲。儘管在近日的劇情中黃宗澤接受了蔡思貝，兩人開始拍拖，但蔡思貝覺得男方太過冷淡，表示對方「情感遲鈍」，於是想加大火力，便同飾演黃宗澤媽媽的黎燕珊串通，將其灌醉後霸王硬上弓，發生關係，第二日醒來後，黃宗澤非常疑惑，起身飲湯時，才恍然大悟是黎燕珊與蔡思貝串通。

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由於黃宗澤與蔡思貝的感情線開始得有些莫名其妙，且難以看出男方對女方的喜愛，因此對於這一幕劇情，觀眾都表示不理解，指這同「強姦」無分別：「倆人都在一起了，用得著這麼乾嘛」、「這段的意義是什麼啊」、「嚴格來說，不是強姦，因為是迷奸」、「終於知道怎麼解釋鬼壓床了」等，在各大平台罵聲不斷。

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