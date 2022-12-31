豪遊咖啡｜陳豪罕夫妻同框狂冧嗌Baby 　陳茵媺爆曾為咖啡機講數

陳豪不停咁叫Aimee陳茵媺做“Baby”，仲有二人甜到漏嘅對望視線，好閃呀！

由「咖啡達人」陳豪（Mo）及袁偉豪（Ben）主持的《豪遊咖啡》最後一集，壓軸嘉賓是「Mo太」陳茵媺（Aimee），兩公婆相約於西貢一間咖啡小店撐枱腳。節目中，Aimee與Mo的互動可謂「戴住超都閃到盲」﹗

陳茵媺隔離期間陳豪日日親自送餐 窩心舉動閃盲網民

Mo陳豪拖實Aimee陳茵媺步行至咖啡小店。

事關陳氏夫婦甫現身已甜蜜拖實手仔，Mo更全程“Baby”前“Baby”後稱呼愛妻，羨煞旁人！席間，二人公開相識經過原來源自咖啡，自稱「一定要飲咖啡先記到稿」的Aimee憶述指，當年因經常拎住咖啡四圍走，結果屢被幕後同事指與Mo性格相似，從而令她開始留意Mo，她冧笑望向老公續道：「有次服裝姐姐叫我搵你沖杯咖啡飲，然後唔夠一秒你就入咗服裝間，跟住我問你攞咖啡，你就即刻出去整……」

兩公婆邊食邊傾，仲開心Share兩杯咖啡。

Aimee大爆Mo瘋狂入手咖啡機，搞到塞滿廚房同天台。

除了暢談雙方的歎啡習慣，Aimee還大爆Mo有鋪儲咖啡機癮，擺滿廚房和天台之餘，兩人更曾為廚房「劃位」講數。接著Aimee透露9歲大仔Aiden和6歲幼女Camilla均深得爸爸遺傳，對咖啡有濃厚興趣，說畢即扮Aiden平時如何仿效Mo「嘈喧巴閉」整咖啡，並分享了Camilla偷飲咖啡的萌爆趣事。最後Mo即場教太太炮製虹吸咖啡，Aimee則甜笑謂：「呢個係我10年以來第二杯沖嘅咖啡。」老公愛錫之情，盡在不言中！

Aimee扮細女Camilla偷飲咖啡嘅萌樣。