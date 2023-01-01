Tyson Yoshi講中學生活　坦言有過度活躍症成日被人打：成班打你

Tyson Yoshi（程浚彥）自入行起已予人一種好動、坐唔定，壞男孩的形象。早前他和古巨基合作，在錄音室中就談及了人生觀、感情觀等事，原來Tyson Yoshi暗地裡，其實是一個好男人，健康飲食，不煙不酒，更表示過想30歲前結婚，只因為不想辜負陪伴多年的女朋友。



Tyson Yoshi（程浚彥）講中學生活，真係勁精彩。（截圖）

Tyson Yoshi坦言有過度活躍症

訪談中，Tyson Yoshi也講到原來他有過度活躍症，但因為父母屬於舊一派，所以並沒有採用不同的方法。他說：「細個有過度活躍症，我成日俾人fit（打），佢淨係覺得你曳囉。」他又說，後來中學的時候被送到外國讀書，生活就有了180度轉變。他說：「每日就係4，5個鐘放電囉。」

Tyson Yoshi（程浚彥）表示有過度活躍症。（截圖）

外國讀書學識人情世故

他自言，一直很想寫一本有關於這間學校的書，書中講述不同的奇怪人和事。他說：「我唔識寫，不過只可以口述。入面有好多非常奇怪嘅人，譬如有個人玩捉依因，你追佢埋到牆，佢會踩上去後空翻去你後面走咗去。

我以前會帶營多撈麵返去，有高年級無聊想打嘅時候，就畀包煙佢，如果唔食煙就畀營多囉，後尾仲做埋friend添，仲有個人係IT天才，全學校90%網速自己用，仲要唔畀返出嚟。佢係IT天才，喺學校成日收錢破解iPhone、PS，學校會封咸網㗎嘛，你畀錢就幫你解晒佢，連學校個IT友都搞佢唔掂，後尾佢去咗Google做。」聽着Tyson Yoshi說中學時的中生活，他就笑言情況和監獄生活真的差不多，只差在食飯沒有用鐵碗鐵碟加個橙。

Tyson Yoshi（程浚彥）表示有過度活躍症。（截圖）

中學的各種瘋狂傳統

說得起勁時，Tyson Yoshi也分享了學校中兩個傳統，其中一個是「Hall Battle」，因為每個Hall都有一件由師兄流傳下來的物品，所以每逢House Battle時，他們就需要設法偷出對方的那一件「聖物」。他說：「我哋個hall（聖物）係一幅師兄嘅自畫像。有一個人畫畫好叻，佢用咗一個鐘畫咗一幅一模一樣嘅畫掛咗喺大堂，用嚟呃人。」他說，還有Wednesday Fight Night，玩法就是一大班人困在一間房內互毆，他說：「有個common room，成班玩攬球嘅大隻佬，然後有個人開始彈琴，一『旦』嘅時候就熄燈，成班𡃁仔就蹲喺中間，你只要出到呢度門佢哋就唔打你，你出唔到呢度門就成班打你，但係衝出去嘅時候，最大敵人唔係高年級，而係阻住你出去班friend。真係好似監獄咁，件衫上面又會寫名。呢6年生活就係咁樣過。」

Tyson Yoshi（程浚彥）中學生活好精彩。（截圖）