心靈師｜已播出一星期仍負評不斷　網民列出兩大罪力證劇集好趕客

由李璨琛、ERROR成員何啟華（Dee）、劉蘊晴、陳嘉倩、姜文杰、楊詩敏、林明禎主演的ViuTV新劇《心靈師》，講述各種都市常見的精神病案例，從中合力解開患者心結的故事。不過由於主演兼監製李璨琛於8月在微博上載一條關於「只有一個中國」的短片，過份刻意的愛國影片引來不少網民不滿，因此劇集在播出之前已經引起不少網民派嬲，更表示要罷睇。雖然如此，仍然有不少觀眾選擇先觀看再評論，直到昨晚（30/12）劇集已經播出第五集，不過負評並沒有減少，反而有網民列出三宗罪，點出當中「趕客」的原因。

ViuTV新劇《心靈師》未播先吸嬲 網民揚言會罷睇：有李燦琛不了

由李璨琛、何啟華（Dee）、姜文杰、楊詩敏、林明禎主演的ViuTV新劇《心靈師》（FB圖片）

劇集沉悶似教育電視

《心靈師》已經播出第五集（劇照）

不少網民在評論區中表示《心靈師》的題材非常好，可以讓市民更加了解都市常見的精神病案例，但是內容卻無聊乏味，加上李璨琛在劇集中的對白，令觀眾彷彿以為自己在觀看資訊性節目，明顯見到精神病案例未能好好與劇集融合，因此看起了非常生硬，令到不少網民表示：「我已經覺得唔關長官事， 係套劇似資訊節目仲多過似劇集。」、「我以為我睇緊政府宣傳片」、「套劇真係睇到人悶到痴線,新年流流播套爛劇趕客」。另外，當中有不少說教方式的場面，因此令網民認為這些場面容易令患者反感：「對住一個情緒病人，仲要用教訓嘅口吻，只會激發病人嘅抵抗心理，輕則走咗去，重則可以打埋你。」

內容處理馬虎

網民看完劇集後，認為內容並不吸引。（劇集）

另外，網民認為開拍前資料搜集不足，當中不少情節令網民覺得他們只是把維基百科的資料直接搬字過紙，劇集缺乏說服力，因此網民認為編劇應該訪問已康復的情緒病患者，並把他們的個案改成劇集，詳細講述當中的康復過程，這樣才會吸引更多觀眾，亦可以令網民更加了解這些病，因此在網民直言：「沉著氣用心睇咗三集，個故事本身已經好有問題，似係用咗15分鐘上維基搵資料，總結唔識都唔好害人。」