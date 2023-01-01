YouTuber藍仔頭認性慾強　熊仔頭爆對方突消失：15分鐘喺廁所出嚟

YouTuber熊仔頭和藍仔頭昨日（30/12）現身由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍佬》，二人無底線大談兩性關係，藍仔頭坦言性慾太強：「啱啱嚟拍嘢之前，自己忍唔住去咗做運動。」蝦頭追問做了什麼運動時，熊仔頭大爆拍檔會在開會時突然消失，15分鐘後從廁所走出來。



藍仔頭自爆性慾太強。（影片截圖）

節目中，蝦頭分享聽過最荒謬的分手原因是「點解你啲髮線喺咁向上移？」，藍仔頭反問兩位女主持「係唔係好唔鍾意冇頭髮嘅男人？」Shiga表示不會嫌棄男朋友髮線向上移，亦指可以靠吃補給品醫治，但副作用是有機會減低性慾。藍仔頭聽後立即說：「好適合我喎。（蝦頭：你性慾好強嘅？）我太強啦，啱啱嚟拍嘢之前，自己忍唔住去咗做運動。」既然藍仔頭不介意分享，熊仔頭亦大爆對方曾在開會時突然消失：「我哋成班人喺公司傾稿，傾傾下藍仔頭去咗邊度？原來佢匿埋咗喺廁所，15分鐘之後出返嚟話繼續傾，佢去咗廁所就嚟料，佢真係頂唔住。」

熊仔頭爆藍仔頭曾在開會時突然消失，15分鐘後從廁所走出來。（影片截圖）

Shiga和蝦頭問引發點是什麼時，藍仔頭認真說是因為健身：「做完腳之後，男人係會好強。用家feedback係話我各方面都提升咗百分之二十，但一定要保持住做。」他續指當日健身後，開會傾稿時談及情節就令他有生理反應：「我對幻想嘅嘢好敏感。」蝦頭再問對着嘉盈是否忍得很辛苦時，藍仔頭和熊仔頭均表示沒有：「我哋太friend啦，同埋嘉盈每日返嚟都咁樣（低胸），我哋睇到麻木啦。」

蝦頭問對着嘉盈是否忍得很辛苦時，藍仔頭和熊仔頭均表示沒有。（IG圖片）

同場加映

「熊仔頭」嘉盈現身小薯茄訴說胸大的煩惱：衣食住行都好唔方便