吳業坤首曝光日式傳統婚照甜蜜放閃　日本妻長文剖白移居香港感受

今日是2023年元旦日，不少人都會趁昨晚除夕夜回顧一下2022年發生的事，而對吳業坤 (坤哥) 來說，相信最難忘及最有意義的事就是他在去年成為人夫，娶了日本女演員濱口愛子 ( Aiko Hamaguchi )。坤哥昨趁2022年的最後一夜於IG出post，首次公開了他與老婆愛子的日式傳統婚照，並留言表示：「今年過得很安穩，下年會過得更好。」對新一年祝願。雖然坤哥分享的婚照只有他和老婆的背影，但已感到兩人甜蜜幸福滿溢。

坤哥坤嫂的日式傳統婚照。(吳業坤IG)

網民紛紛留言為坤哥夫婦送上祝福，祝他們新年快樂，甜甜蜜蜜，幸福滿滿，亦有網民叫坤哥：「一對新人轉個正面嚟睇吓啦！🎎❤️💚😍」而坤嫂愛子亦有於IG出post剖白她跟隨老公移居香港生活的感受，她以日文寫道：「我可以在新年前回到香港。農曆新年在這裡很重要，所以即使在年底，日常生活也沒有像往常一樣改變，小鎮仍然充滿聖誕氣氛......🎄哈哈，我覺得很奇怪。從去年秋天開始就一直在努力移居香港，但是受新冠病毒的影響，我的後半生過得像寄居蟹🐚。儘管我們在同一個亞洲地區，但文化和環境完全不同。 苦笑。

坤嫂回顧今年居港感受。(濱口愛子ig)

不過，多虧了丈夫、公婆、朋友等很多人的支持和鼓勵，我才得以看到以前從未想像過的世界，接觸到不同的文化，並有許多有趣的發現。 即使是幾個月前，也感覺像是很久以前的事了。 ！ ！這是非常令人興奮的一年，讓別人順其自然很重要🌵✨為了讓每一次體驗都成為一種資產並獲得力量，從明年開始，我希望腳踏實地，逐步塑造自己。感謝大家這一年來的辛勤付出！過個好年。」

現年32歲的吳業坤 (坤哥) 於今年5月7日深夜突然於社交網站宣布自己已經結婚了，投下震撼彈。雖然坤哥當時並沒有透露老婆的身份背景，不過坤嫂已火速被網民起底，是現年27歲的日本女演員濱口愛子 ( Aiko Hamaguchi )。坤哥原本一直未有公開老婆真身，收得密密實實的他終於趁住七夕節放閃，於IG story分享了老婆愛子的靚相。

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