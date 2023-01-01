馬國明湯洛雯情史鬥精彩終覓得真愛　男方情路坎坷11段情均無結果

馬國明 (馬明) 與湯洛雯 (靚湯) 拍拖兩年多，趁今日2023年元旦日終於公布喜訊，馬明已成功求婚靚湯，他們曬出巨型求婚鑽戒，閃爆宣布正式訂婚。現年48歲的馬明出名是好男友，有圈中筍盤之稱，如今終將被私有化。而35歲的靚湯則是圈中女神，參與2012年港姐入行的她有樣有身材，與男明可謂相當登對。回顧二人過往的情史，都曾各自經歷了多段戀情又或是緋聞，馬明的情路更可以用坎坷來形容。

靚湯曬巨型鑽戒宣布與馬明訂婚。(湯洛雯IG)

馬明過往曾有過11位緋聞女友與舊愛，最為人知的兩段舊情，當然是與黃心穎的戀情，以及與胡定欣的戀情。他當年與心穎分手主要是因為發生了「安心事件」，心穎被爆與許志安在的士上激咀，事發後馬明便與她分手了。至於胡定欣則是由於兩人性格不合，有指馬明因為受不了女方的「公主病」而分手，定欣之後更多次出招「箍煲」，不過如今再見亦是朋友，關係友好。

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至於靚湯過往的感情生活亦同樣多采多姿，雖然她入行多年，公開承認的男友只有馬明與羅天宇二人，但卻跟不少男藝人傳過緋聞。

靚湯與羅天宇於2014年因為合作演出無綫處境劇拍《愛‧回家》而擦出愛火花，兩人相戀4年至2018年3月宣布分手，沒有公開交代分手原因，不過兩人再見亦是朋友，變回朋友之後更一起出埠拍攝旅遊節目《3日2夜》，相處融洽。其實靚湯跟羅天宇拍拖期間，竟然一度傳出她因拍攝《燦爛的外母》而與人夫黎諾懿撻着，但當時二人極力否認，靚湯形容兩人之間關係猶如家人，直指這個緋聞是個笑話。

羅天宇同靚湯拍拖4年。(羅天宇ig)

到靚湯回復單身後，她當時正跟謝東閔於《丫鬟大聯盟》中合作，有傳靚湯不顧對方已有女友，主動出擊追求，又毫不避嫌於訪問時大讚對方高大靚仔。 同年11月，靚湯被拍到跟姚子羚前男友，身家過億的富豪鄭子邦在友人的生日派對上表現親暱，舉動儼如一對熱戀中的情侶，但她隨即否認戀情，並強調二人只屬好朋友。2019年靚湯就與劉愷威亦傳出緋聞，對方於2018年與楊冪離婚，有指二人是經林夏薇介紹而認識，並火速發展地下情，不過兩人均否認了有關緋聞，原來靚湯真正情傾的人是馬明。

靚湯曾經同鄭子邦 (左三) 傳過緋聞。(ig圖片)

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