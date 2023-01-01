熊仔頭告別YouTube　認自嘲戴綠帽傷害Santis：佢日日食安眠藥

熊仔頭（FHProductionHK）今日（01/01）於YouTube上載了新片，標題為「熊仔頭：『多謝睇左十年！有緣再見』」，熊仔頭直白地表示自己將會退出，不再拍片。這位陪伴了不少80後，90後，00後網民，觀眾的YouTuber熊仔頭，自約10年前就開始於YouTube上載自己製作的影片，內容有關於愛情的，也有關於時事，片中主張的觀點亦受到眾多網民推崇。



熊仔頭告別YouTube。（YouTube截圖 / FHProductionHK）

今日這條YT片片長將近有半小時，熊仔頭由自己入行開片初心，講到爸爸怎樣由反對變為支持。他說：「後期我阿爸開始支持我，唔係話我拎到錢返屋企，佢自己都有搵食㗎嘛，而係佢話做咩都好，最緊要開心。」

熊仔頭表示曾有人想買斷channel。（YouTube截圖 / FHProductionHK）

之後，他也透露出經營了「FHProductionHK」一段時間後，曾經有人出錢想買斷。他說：「有人出價想買咗去，一個做救生員，一個做壽司佬，一個32蚊人工一個28蚊人工。當時出價一百萬買我哋Channel。」熊仔頭表示，藍仔頭主張賣，因為可以令他人生推進更快，而熊仔頭則不想賣。他說：「channel照做，但係就佢哋話事，得我哋兩個知道係點樣搞，賣咗佢嘅話唔會run得長。」他也笑言，雖然後來「FHProductionHK」已為藍仔頭賺取不止100萬，但也仍然不滿足。他引述藍仔頭，他說：「雖然你搵返唔止100萬畀我！但係可能賣咗出去，我賺1,000萬呢！」

熊仔頭表示曾有人想買斷channel。（YouTube截圖 / FHProductionHK）

之後，他又分享心路歷程，指出其實經營初期已飽受觀眾的冷言冷語。他說：「上年好多人話個channel唔掂啦，但係十年前已經有人話我channel唔掂，十年前已經有人話我係過街老鼠。」

熊仔頭坦言自嘲「戴綠帽」事件傷害了Santis。（YouTube截圖 / FHProductionHK）

Santis日日食安眠藥安。（YouTube截圖 / FHProductionHK）

最後，熊仔頭也坦白了自己與Santis的感情，到後來Santis與MC張更賦行supermarket後發生的事。他說：「我講呢堆嘢出嚟應該又上連登㗎啦，因為呢條已經係我最後一條片，但係觀眾係唔會信你講嘅嘢，因為觀眾希望見到有人戴綠帽。我因為抑鬱症就同Santis分開咗啦。咁我喺片度，覺得分開咗，觀眾又鍾意睇熊仔頭俾人戴綠帽，而拍片為咗娛樂觀眾呀嘛，咁咪只要我認自己戴綠帽，觀眾就會接受返我呢個人呢？我唔認戴綠帽，觀眾就會覺得我乞人憎，所以我分咗手我都喺片講。」

Santis日日食安眠藥安。（YouTube截圖 / FHProductionHK）

他直言，現在回想起自己為了點擊率而去自嘲是「個思想錯晒」，因為自己拿「戴綠帽」開玩笑、自嘲，更影響了Santis。他說：「佢有個朋友打畀我，話Santis而家日日食安眠藥。」最後，他也說出不再拍片的原因，直言因為身體問題而需要休息。他說：「會唔會因為唔拍片，我認為冇可以好返嘅抑鬱症會好返？我未諗好休息要做咩，但係一定要搞返好個身體先。」最後他套用電影中的場景，說：「多謝睇我十年，有緣再見！」

熊仔頭講到喊。（YouTube截圖 / FHProductionHK）

BYEBYE熊仔頭。（YouTube截圖 / FHProductionHK）