DJ Soda伙「大馬音樂鬼才」黃明志唱兔年歌：是認真嚴格的工作狂

被喻為「大馬音樂鬼才」的黃明志日前於新一年發布最新的音樂MV《I Love You兔》,他在MV的介紹中寫道,這是一首以100多年前移民潮為背景所創作的新年歌曲,直言從那時起華人因移民、經商、逃難或是被「賣豬仔」而遍布全球,所以也是世界各地都有慶祝農曆新年的原因。



特別的是,今次《I Love You兔》黃明志找來了DJ Soda客串演出,DJ Soda除了在歌曲獻聲之外還大跳她的招牌舞,MV中DJ Soda也穿上了旗袍、舞衣、兔仔裝,更有性感小背心,MV好聽之餘更富有視覺效果。有網民留言說:「永遠不會令人失望,超厲害。 當然女主角都超讚。」大讚洗腦又舒適。

DJ Soda接受《香港01》訪問,大讚與黃明志是個有善又搞笑的人,合作相當愉快,也直言他對製作相當認真。她說:「 I had so much fun working with Namewee, really enjoyed working with him. He was kind and hilarious whole time during the project. At first I thought he might be a bit blunt, but turns out that his personality is amazing and kind, also very humorous person. He was more serious person than I thought and workaholic person as well.」(與黃明志合作過程相當有趣,我很享受與他合作。他很好人也很搞笑。起初我以為他會比較野蠻,但發覺他是一個對人很好,非常謙虛的人。他是一個認真的人,也是一個工作狂。)

DJ Soda也提及,這次合作一點都不容易。她說:「It wasn't easy during recording , because it was pretty tough for me to sing it in right pronunciation. I had to sung various pronounce types of ‘Tu’. I do have my song called ‘starlight’ which I sung and produced entire song. Yes I am planning to have my own song in the future.」(這次合作不是容易的,對我來說比較困難說出正確的發音,我要說出正確地唱出正確的發音「兔」。其實我也有一首,由我唱和製作的歌叫做Starlight。將來我也會計劃推出自己的歌。)

