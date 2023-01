蔡思貝2022年劇接劇一直忙於拍攝。(IG:@sisleychoi)

《萬千星輝頒獎典禮2022》1月8日晚上在電視廣播城舉行,台慶劇《法證先鋒V》幾位女演員罕有未能打入視后最後十強,但無阻女主角蔡思貝好心情。她在IG罕曬性感美照,穿上裸色吊帶低胸毛毛裙,站在聖誕樹旁拉紙炮及舉起酒杯,笑得非常燦爛﹗留言說:「2023 is definitely going be a“I can achieve anything” kinda year :) Happy new year!!」

蔡思貝罕曬性感照。(IG:@sisleychoi)

