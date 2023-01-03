任噏亂評｜《獎門人》係TVB最唔應該停播嘅節目

無綫（TVB）綜藝節目《開心無敵獎門人》在上星期日宣布暫別幕前，觀眾們大呼不捨，覺得節目應該繼續做下去，最好長做長有。收視數字也證明，不少人在星期日晚上八點半特意開電視睇一個鐘《開心無敵獎門人》，這一小時的收視比起前後時段都高出不少，證明節目的確受觀眾喜愛。

《開心無敵獎門人》每集都有主題。

可能TVB也意識到觀眾對《開心無敵獎門人》的喜愛，所以立即添食一集《獎門人新春感謝祭》，繼續由曾志偉領軍，不過缺少了獎老錢嘉樂，但有何超蓮做嘉賓，看來又是挑戰收視的時候。不過，暫時所知只是因為新年添加一集，究竟能不能如觀眾所願可以長做長有，仍是未知之數。

不少觀眾希望《開心無敵獎門人》長做長有。

其實TVB最不應該停播的節目肯定是《開心無敵獎門人》。首先，節目是TVB的收視保證，很多時候更是一周最高收視的節目，就算在網上精華片段的點擊數字也是高位水平，實在想不明白為何要在這個時候斬斷節目。如果節目開始收視大幅插水，於是決定停止製作也算合理，但又未看到這個情況。其次，《開心無敵獎門人》一直是廣告客戶喜愛的節目，每集都有不少贊助，而且遊戲節目因為要派禮物，植入廣告絲毫不礙眼，停播節目變相減少廣告收入。

嘉賓真係好重要。（《開心無敵獎門人》截圖）

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最重要的是，《開心無敵獎門人》成功將笑聲帶給觀眾，就算遊戲都是大家見慣見熟的舊遊戲，當然有新玩法會更好，但經典也未嘗是一件壞事，最緊要觀眾看完可以笑一笑，周日晚上可以輕鬆一下。遊戲類型之外，主持和嘉賓的帶動其他最能令觀眾投入，綜觀這一輯是做得不錯的，嘉賓的反應最容易引出觀眾的笑聲，因為笑得出，才會每星期追看下去。

既然如此，實在不明白TVB為何要停播這個有三大優勢的《開心無敵獎門人》？