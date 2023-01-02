東張西望｜小朋友參加宿營樂極生悲　100度滾水淥腳成二級燒傷

今日（2日）的《東張西望》講到一個小朋友參加聖誕3天的宿營，但在宿營期間，小朋友被「滾水淥腳」，之後看醫生被診斷為二級燒傷。

宿營期間，小朋友被「滾水淥腳」，之後看醫生被診斷為二級燒傷。(節目截圖)

小朋友Lunis上星期聖誕節參加了3天的宿營，在宿營途中導師要他們自己煮東西，而Lunis在烹飪攪拌的時候，碰到煮食用具，煮食用具翻側把裡面的熱水都倒了出來，Lunis的腳就此被燙到。Lunis憶述：「我唔想掂個煲，因為我驚辣親。所以我就拎個羹攪拌，我唔小心碰到，成盤水跌落隻腳度。導師即刻拉我去旁邊沖水喉水，佢係側邊幫我淋凍水，幫我搽燙火膏，然後就幫我包紮傷口。」

小朋友Lunis上星期聖誕節參加了3天的宿營。(節目截圖)

而Lunis家長即時接走小朋友，當時受傷的部分已經長滿了水泡，第二天去看醫生的時候就說Lunis是二級燒傷。當時導師正在另一隊小朋友旁邊，加上懷疑因為煮食爐太小，器皿過大而導致不穩固。Lunis家長找主辦希望得到交代，但主辦方只回應Lunis家長：「你個仔淨係紅咗咋喎嗰日！」主辦更指當日Lunis懂得自己走去地鐵站找家長，所以他們認為Lunis的事件不太嚴重。Lunis家長質疑主辦當時為什麼沒有即時建議他們看醫生，還有當時有沒有替小朋友買保險。Lunis經過這次的事件後，Lunis家長發現他這個星期都對熱水有點恐懼，認為他因此事而產生心理陰影。

Lunis媽媽就話小朋友對熱水有心理陰影。(節目截圖)

點撃睇Lunis傷勢（慎入）: