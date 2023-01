張瑪莉嫁李小龍胞兄由街童變名媛　新年帶自栽鮮花拜祭前夫

現年70歲,被稱為「傳奇港姐」的1975年香港小姐冠軍張瑪莉(Mary姐),6歲時遭父母拋棄成為孤兒,過了4年在深水埗街頭露宿的生活,直到10歲才被社會福利署送至保良局,一待11年,至21歲才離開。

當選香港小姐後改變了張瑪莉一生,她在演藝圈發展了一段時間便巧遇良緣,1980年嫁給了何東家族成員、李小龍之兄長,亦是前皇家天文台助理台長的李忠琛,成為豪門太太,並誕下一子一女。可惜二人於1995年離婚,結束15年婚姻。其後她於2012年與任職建築師的余文平,至今仍然好恩愛。

張瑪莉是1975年港姐冠軍,曾被稱「傳奇港姐」。(網上圖片)

張瑪莉與李忠琛婚後育有子一女。(網上圖片)

李忠琛於2008年即兩人離婚十多年後離世,但張瑪莉仍很念舊情,每次在澳洲墨爾本都會去拜祭前夫。近日張瑪莉在社交平台分享多張在前夫墓前拜祭的照片,見她送了一束桃紅色鮮花,並細心為墓旁的雜草修剪,為前夫整理墓碑。張瑪莉寫道:「新年啦!Merry Mary 帶着家裏栽種的鮮花🌸🌺探望懷念的家人。💖🌹願失去摯親的都得到天父安慰;離世的都在主懷安息! ✝️ 我們天家再見!We will meet soon in heaven with our love ones .香港跑馬地墳場有這樣的一對對聯:『今日吾軀歸故土;他朝君體也相同 』」。

當年張瑪莉與李忠琛離婚後轉型做女強人,1995年成立「張瑪莉市場推廣(國際)有限公司」擔任公司執行董事,並致力參予予公關、顧問、社交、演講及禮儀等教育及公益事業等。張瑪莉曾在訪問中讚賞李忠琛是一名才華橫溢的科學家,雖身為李小龍的兄長,但是每次接受外國傳媒採訪時前夫李忠琛總會強調:「我並非他的兄長,李小龍是我的弟弟。」張瑪莉非常欣賞他的氣概。而她再婚後已變成余太太,但她透露護照上姓氏依然是姓「李」。

張瑪莉於2012年與任職建築師余文平。(facebook@Mary Cheung張瑪莉)

張瑪莉再婚得到雙方子女支持。(facebook@Mary Cheung張瑪莉)

張瑪莉轉型做女強人。(facebook@Mary Cheung張瑪莉)

【回顧張瑪莉年輕時氣質美貌】