麥玲玲微博粉絲逾千萬成無綫藝人之冠　否認買粉：一毫子都未買過

香港藝人北望神州發展，為了拉近與粉絲互動，大部分都會同時進駐抖音、小紅書以及微博。不過貴為一線花旦的高海寧、陳煒微博粉絲都只得148萬以及174萬，聲夢小花炎明熹雖然去年因《聲生不息》而在內地打開知名度，但微博粉絲至今仍未破百萬，而台柱汪明荃就有209萬，與內地得流量女星相比差距極遠。之不過，原來當中有位黑馬，其微博粉絲高達1386萬，成為無綫女藝人之冠！



麥玲玲拍片以廣東話講解運程，但會加上簡體字字幕，方便內地觀眾。（影片截圖）

麥玲玲雖然在內地未曾出演過任何綜藝節目，但其微博粉絲一直有增無減， 到底當中有何奧妙之處？她接受《香港01》訪問時透露最緊要有heart：「我會知道大家想要咩或者拎啲熱門話題出嚟討論，當然要有資訊性嘅嘢，因為我唔係明星，佢哋擺幾張相就可以。我會分享啲玄學、行好運方法、家居佈局資訊，營運得好就自然會有商業價值。」

麥玲玲話自己只得一個官博，所有粉絲都係親自「賺」返嚟。

呢個有50幾萬粉絲嘅「麥玲玲運程」係山寨貨，主要靠copy and paste，又扮得似模似樣。（微博截圖）

麥玲玲又指如果靠賣廣告的話，猶如銜沙填海，所以一定要借力打力，事事親力親為，但她亦表示微博有不少人借用她的名稱呃like，例如有50多萬粉絲的「麥玲玲運程」、26萬粉絲的「麥玲玲講解」都是山寨貨，可能是因為有「V」的關係，加上有一定的粉絲，所以曾有粉絲信以為真：「有啲真係會收人錢算人命，有啲粉絲知道後會返嚟搵我，我都會免費幫佢哋，所以其實我都被人呃唔少。」問到會否為了增加商業價值而「買粉」，麥玲玲就非常肯定地表示:「我真係一毫子都未買過，但我見過其他行家買完之後冇畀錢就狂跌。」