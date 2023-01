荷里活影星,51歲的謝洛美維納(Jeremy Renner 傑瑞米雷納),以演出MARVEL超級英雄「鷹眼」成名。他於1月1日在內華達州太浩湖區(Lake Tahoe)寓所,使用鏟雪車清除戶外積雪時,疑安全系統失靈,鏟雪車衝向他並輾過其腳部,並遭拖行數百米大量流血。他須由直升機緊急送院,送院後情況危急,先後接受兩次手術,目前情況逐漸穩定。謝洛美維納代表人Samantha Mast向傳媒發出聲明指,謝洛美維納胸部遭鈍器所傷,並有骨折情況。

謝洛美維納(Jeremy Renner)於元旦日發生意外,被履帶式鏟雪車輾過。(網上圖片)

謝洛美維納於香港時間今日(4日)於社交網報平安,表示感謝大家善意的留言,並指自己太亂七八糟無法打字,但向所有人都送上愛,「Thank you all for your kind words. 🙏. Im too messed up now to type. But I send love to you all.」好兄弟雷神基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)、「星爵」基斯柏特(Chris Pratt)均有留言以表支持。

謝洛美維納於社交網報平安。(IG@jeremyrenner)