《復仇者聯盟》十週年主角身價升幾多? 羅拔唐尼最貴 鷹眼最平

《復仇者聯盟》已經上映十年喇!

《復仇者聯盟》(The Avengers)在2012年上映,不經不覺已經上映10週年,10年間除了票房的節節上升,一眾英雄的身價相信亦隨着受歡迎程度不斷上升。

等我們一齊盤點一下6位原祖復仇者10年之間升價幾多!

羅拔唐尼(Robert Downey Jr.) 飾演的 Iron Man,片酬拋離同片其他演員數十倍。

羅拔唐尼身價最高

作為Marvel電影系列的開山始祖、復仇者的核心成員,羅拔唐尼的身價當然是全組最高,2012年拍攝《復仇者聯盟》時,片酬按《福布斯》報道高達五千萬美元!

而在2019年《復仇者聯盟:終局之戰》(Avengers:Endgame)中,羅拔唐尼的片酬更高達七千五百萬美元!10年之間升幅雖然少,但他的片酬不論10年前後,在荷里活演員之間也屬於天價水平。

由基斯伊雲斯(Chris Evans)飾演的美國隊長是復仇者靈魂人物。

美國隊長平拍五部

作為另一位Marvel英雄的靈魂人物,美國隊長在《復》的片酬約為二至三百萬美元。相比羅拔唐尼的天價,美國隊長因為與Marvel簽訂了五部電影的合約,所以片酬在《復》裡沒有升幅。直至續約期間,重新討論片酬後,在往後幾部電影便有升幅,到《終局之戰》時,基斯伊雲斯的片酬約在一千五百至二千萬美元之間。

基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)飾演的雷神,在戲外片酬或戲內的身型都一樣越來越豐厚。

作為Marvel宇宙裡「神一般存在」的雷神,經歷上與美國隊長一樣,同樣因為合約而沒有巨額的片酬,在《復仇者聯盟》的片酬亦是二至三百萬美元,直至《終局之戰》時,片酬亦一樣約在一千五百至二千萬美元之間。

麥克雷法路(Mark Ruffalo)飾演的變形俠醫 與 謝洛美維納(Jeremy Renner)飾演的鷹眼,雖然一直也未有個人電影,但片酬亦不亞於其他復仇者。

鷹眼靠拍Disney + 劇集標尾會

變形俠醫與鷹眼在《復仇者聯盟》前並未有個人電影(若不計算由Edward Norton飾演的版本),《復》可算是他們第一次以配角身份出現(鷹眼在《雷神》(Thor)裡只算客串)。但由於兩位演員都具有定知名度,所以兩位的片酬亦有二至三百萬美元。而變形俠醫與鷹眼在10年中不斷以配角身份在其他復仇者的電影中出現,除了角色得到成長外,演員在《終局之戰》的片酬也同樣上升至一千五百萬美元。

而疫情期間,Disney+推出連續劇《鷹眼》(Hawkeye),亦為演出的謝洛美維納帶來近一千五百萬的片酬。

施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)飾演的黑寡婦,觀眾心目中有女神的形象,亦是十分重要的一位復仇者。

施嘉莉祖安遜一套《黑寡婦》賺2千萬美金

作為原祖《復仇者聯盟》的女神,她自從在《鐵甲奇俠2》(Iron Man 2)(以女配角登場後,旋即成為觀眾眼中的性感女英雄,在《復》近乎以女主角形式登場後,她獲得了約四至六百萬美元的片酬。而在《終局之戰》中,她的片酬亦升至二千萬美元,直逼美國隊長與雷神。隨着Marvel的作品進入第四階段,終於在去年推出《黑寡婦》(Black Widow)的自傳電影,而施嘉莉祖安遜亦在電影之中獲取二千萬元片酬。而由於《黑寡婦》在疫情期間於戲院及Disney+串流平台同步上映,她亦因此得到額外的二千萬美元片酬。

盤點過六位原祖級復仇者後,值得提及後期加入Marvel宇宙的湯賀蘭(Tom Holland)與班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)。

湯賀蘭(Tom Holland)飾演的第三代蜘蛛俠,隨着大受歡迎,片酬三年間上脹十倍!

湯賀蘭身價三年升十倍

由湯賀蘭飾演的蜘蛛俠,在《美國隊長:英雄內戰》(Captain America:Civil War)裡首次出現時,只獲得二十五萬美元片酬,但在《無限之戰》(Avengers:Infinity War) 與《終局之戰》中,片酬已躍升至三百萬美元,三年之間已躍升十倍。湯賀蘭亦因為片酬等收入豐厚,而被視為新一代億萬身價的演員。

班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)飾演的奇異博士,將會上映的《奇異博士:失控多重宇宙》的片酬比首部高出逾一倍!

班尼迪甘巴貝治新戲袋750萬美元

另外同樣在第三階段加入Marvel宇宙,飾演奇異博士的班尼迪甘巴貝治,在首部《奇異博士》(Doctor Strange)已獲得三百五十萬美元的片酬,而將會上映的《奇異博士:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)中,他的片酬亦已升至七百五十萬美元。