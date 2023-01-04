陳奕迅演唱會｜發嫂現身睇到好嗨　提到巡迴即感性：我能屈能伸

陳奕迅(Eason)第19,20場演唱會，兩晚觀眾都反應十分熱烈，發嫂、Serrini、Mirror 阿Jer、 Janice衛蘭，連詩雅、陳家樂、周文錤、吳林峰、劉浩龍、Collar 的李芯駖、Candy 王家晴等均有到場支持。

連發嫂都睇到舉晒手。

至於前晚到talk位，有觀眾大叫多謝他加場，Eason話：「多謝我加場....係呀，不過都險險哋㗎，所以你地唔好重叫我唱夜啲 ，係咪想我瘦到剩番90磅？我係唔會唱夜啲啦。」

安歌完結觀眾不捨離去，不停叫安歌，不過Eason並沒有再現身。

昨晚陳奕迅開始數，做完27場演唱會後，自爆會開始做巡迴，他說：「不如由紅磡巡去元朗，再巡去荃灣大會堂，北角新光，又再轉返葵青囉，哈哈哈。」他繼續說：「有得做梗係做...咁重可以去美加，澳紐，台灣，台北、台中、高雄，馬來西亞，新加坡...不過依家真係唔知世界變成點？我冇所謂呀，做細啲囉，我能屈能伸。唉，總之疫情快啲走啦，依家咁多變種，聽講話好勁，大家都小心啲，我更要小心喇。」更笑問觀眾有邊個中過， 現場勁多人舉手。

好期待Eason做巡迴呀。

有觀眾昨晚想叫他唱《浮誇》，但Eason就聽到「浮沙」，笑問：「下？我冇隻歌叫浮沙喎，流沙？陶喆有喎，更即場清唱了幾句《流沙》又大讚陶係一個好出色音樂人，自言《幸災樂禍》是對方作的好歌，不過大家好似唔係好知道，事關網上播放率不高：「係咁啦，擺上網係嗰度就永遠係嗰度， 你哋唔睇我都唔會拉番落嚟，哈哈。」

現場氣氛好好呀。

之後他先向觀眾透露同Encore的歌，是一首他從來沒現場唱過的歌 《老細我撇先》，希望大家到時可以分兩邊，為他和唱「冇電」、「發電」，而到安歌時，觀眾真的全場大合唱這兩句和音，全場也玩得十分開心。安歌完結觀眾不捨離去，不停叫安歌，不過Eason並沒有再現身，因為他一早已經講過，還有七場，真的要小心保重身體。至於明日上午十點，Eason加場(10,11號)開售，相信又有很多歌迷要一早起身撲飛了。

Eason開咁多場真係要保重身體。