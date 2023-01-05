獨家｜率先直擊陳奕迅演唱會後台　有條神秘通道唔可以亂入

陳奕迅（Eason）正舉行一連27場的《Fear and Dreams》紅館演唱會，《香港01》率先帶大家遊走Eason演唱會後台，揭開台底合共四條通往台面的秘道，包括6號只供表演小妹妹用的通道，Eason唱《七百年後》時的旅行車就是經9號通道運上舞台，3號通道就是「肉人」專用。台底更搭建了一間化妝間讓Eason換衫，放置了全身鏡、毛巾以及水，猶如一個小型補給站。而1號通道就是通往舞台中央，介紹期間，Eason一度熱到除去外套，相信大家可以感受到台底的高溫。



率先帶大家遊走Eason演唱會的後台。

Eason又展示演唱會上的道具，有血淋淋的床、太空艙等等。最後，他還為各位介紹特別通道：「舞蹈藝員同樂隊嘅，我都係樂隊成員之一，所以可以行。你哋唔可以，冇人可以入到呢條通道。」這條神秘通道是為了減低疫情傳播風險，專為舞蹈員和樂隊而設通往後台鏡房，放滿舞蹈員的服裝以及跳舞用的道具等等。其中一幕舞蹈員戴上的藍色面具，原來是照着Eason的樣子做，而面具及其他道具亦會由專人每日消毒和清洗，保持無菌狀態。至於Eason的演唱會服裝會否清洗？答案是會的，造型師為他準備了每款兩套的服裝，交替更換之餘，同樣有專人每天清洗和清毒，務求令一眾表演者能安心演出。

舞蹈員戴上的藍色面具，原來是照着Eason的樣子做。

面具及其他道具亦會每日由專人消毒和清洗，保持無菌狀態。

點撃睇後台情況：