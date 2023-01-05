姚瑩瑩51歲生日重回顏值巔峰素顏狀態絕佳　情路坎坷仔仔生父成謎

姚瑩瑩 (Elieen) 昨日 (4/1) 剛度過了她的51歲生日，她於IG post了她與仔仔Evan慶生的合照，並留言表示：「謝謝各位的祝福，全部收到晒😘😘🥰祝大家2023年身體健康、開開心心、工作順順利利🥰大家都要好🥰🥰❤️❤️」相中的Elieen一臉滿足幸福，而且狀態絕佳，無論怎樣看都不似她的真實年紀，而且近年成功減肥瘦身的她，比之前看來更顯年輕，凍齡20年，甚至重回顏值巔峰。其中一張素顏相中的她，在零濾鏡下靚得自然真實，皮膚亦好好。

Elieen多年來一直與仔仔相依為命，作為單親媽媽的她要母兼父職照顧仔仔。Elieen曾有過幾段戀情，據悉她入行前與一位化妝師拍拖，兩人分手後她便患上厭食症，短時期內暴瘦15kg。其後Elieen與一位圈外男友拍了8年拖，可惜仍未能開花結果，但她卻竟然懷孕並且在2011年誕下兒子，她至今一直沒有對外公開仔仔生父的身份。

Eileen當年未婚誕子。(姚瑩瑩IG)

Elieen近年在《愛‧回家之開心速遞》入面飾演的Helen姐，就深受觀眾同網民的喜愛。而她在1998年播中的《天地豪情》入面飾演的Apple姐堪稱是完美女友典範，劇中與羅家良的一段情令人留下深刻印象。她在2001年播出的《尋秦記》中飾演的朱姬簡直是嫵媚俏麗，風情萬種，可算是她從影以來的代表作之一。

年前她接受訪問時透露自創獨門減肥方法，竟然是靠食飯！她表示其實幾年來一直都想減肥，可是用錯方法，令身體越來越水腫，體重不減反增，更令她大感失落和迷惘。其後她去了看醫生，醫生指出人是需要澱粉質先可以燃燒脂肪，不是人人都適合生酮飲食。她便回復正常飲食，食足三餐有飯有菜有肉，少油同少糖，戒了老火湯，已成功減掉了10kg（即22磅）。

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