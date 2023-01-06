《新四十二章》兩度被抽起淪為炮灰劇　預告龔嘉欣視后之戰慘敗？

由陳豪、龔嘉欣（Katy）主演的TVB新劇《新四十二章》原定為2022年台慶劇之一，但其後被臨時撤檔，由黃宗澤、蔡思貝主演的《法證先鋒V》頂上，雖然曾一度有消息指《新四十二章》延期至12月5日播出，趕及在台慶頒獎禮前播完，但其後又再度變陣，改播由黎耀祥、龔慈恩、朱晨麗等主演的《輕．功》。而最新消息指《新四十二章》將會在1月30日晚8點半播出，不少網民都感嘆想不到「台慶劇」竟變「炮灰劇」，而原本有力爭視后的Katy亦隨之臨門「撻Q」！



最新消息指《新四十二章》將會在1月30日晚8點半播出。

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「炮灰檔」通常是指在「台慶檔」劇集後接棒播出，時間大概是12月尾至來年農曆新年假期前後，因為在這段期間播放的劇集大多數都不會獲得當年「萬千星輝頒獎典禮」的提名機會，又或者播出時間太短，所以相對非常輸蝕，但若然留待至下一年才角逐獎項的話，即使劇集聲勢強勁，不過由於經過長達10個月或以上的「冷卻期」，觀眾的熱情亦大不如前。近年憑《幕後玩家》、《大醬園》、《殺手》、《香港愛情故事》等劇中出色表現而大獲好評的Katy，成功躋身一線花旦行列，她在《新四十二章》中造型突破，原本奪視后的呼聲亦相當高，更因而傳出她因公開暗寸陳瀅而得罪高層，令新劇被抽起。

龔嘉欣（Katy）19歲已簽約TVB，近年在《幕後玩家》、《大醬園》、《殺手》、《香港愛情故事》中的表現都大獲好評，成功躋身一線花旦行列。（IG@kungkaty）

有傳因Katy公開暗寸陳瀅而得罪高層，令新劇被抽起。（IG@missjni）

對於新劇兩度被抽起，Katy早前在接受《香港01》訪問時就直言不會感到失落：「唔會唔會！因為套劇要同內地做同步劇，所以會係最好嘅安排，我哋演員都係配合公司安排，劇集出街我哋會盡力去宣傳，會更加多人睇到就最好啦。」不過如今《新四十二章》被安排在1月底的「炮灰檔」播出，似乎亦意味着Katy的視后之戰宣告完敗，網民紛紛留言為她抱不平：「這部去年本來奔着封后去的」、「龔嘉欣輸得好慘」、「從台慶檔變成炮灰檔了」、「龔嘉欣哭暈在廁所」。