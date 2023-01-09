前BBC記者爆威廉命令專機起飛　疑致哈里趕不及見英女王最後一面

英國哈里王子與梅根繼推出紀錄片追擊英國王室後，哈里再於明日（10日）正式推出回憶錄《Spare》中不僅大爆王室內幕，也自揭不為人知的暗黑秘密。隨着王室形象受損，日前有傳媒爆出英女王臨終前國王查理斯、威廉王子等王室成員都乘搭專機趕回蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），但哈里卻趕不及見英女王最後一面，有指是威廉下令空軍專機在「沒有哈利」的情況下起飛。

威廉哈里兄弟情不再。（Getty Images）

根據英國鏡報報道，英女王於去年9月8日傳出命危，英女王的四名子女及威廉搭乘英國皇家空軍專機，趕往巴爾莫勒爾堡探望。可惜白金漢宮當日在英國時間傍晚約6時32分宣布女王駕崩的消息，過了14分鐘，哈里的班機才降落。

英女王於去年9月8日逝世。（Getty Images）

前BBC記者兼王室傳記作家Tom Bower最近爆料，指當日哈里與梅根剛好回到英國參加慈善活動，收到女王命危的消息後，梅根原本想一起回去見女王，多間媒體亦報道了哈里會與梅根飛往巴爾莫勒爾堡的消息。Bower表示，哈里被明確告知梅根不應同行，而凱特王妃亦不在探望人員名單內。

哈里梅根在英女王的喪禮當日與威廉及凱特罕有同框。（Getty Images）

Bower指，威廉王子「不願再浪費時間」，於是命令本來載著哈里一同離開的皇家空軍噴射機直接出發，哈里只能再租飛機獨自起程。另外，Bower直言對於梅根想陪同哈里探望英女王的舉動「令人嚇驚」，由於過去4年梅根一直婉拒女王讓她到巴爾莫勒爾堡探訪的邀請，但在女王在生命中最後的幾小時，梅根卻竟然想隨行。對於爆料內容，王室方面幕前拒絕回應。