頭腦共助｜一文睇晒首周三大精彩位　變態教授鄭容和摘人腦極震撼

全新腦科刑偵韓劇《頭腦共助》上周首播便拿下同時段節目收視冠軍，劇中腦科專家申河路（鄭容和 飾）和資深刑警琴明世（車太鉉 飾）因誤會結合，從此勢成水火，不過「和鉉CP」亦敵亦友的關係卻意外吸納了不少粉絲，車太鉉更笑言有望再度衝擊年末頒獎禮的CP獎項！現在為大家推介第一星期的三大精彩位，方便觀眾本周於「黃Viu煲劇平台」無縫緊貼第三、四集的最新進度。



全新腦科刑偵喜劇《頭腦共助》逢星期一、二深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

必睇位一：瘋狂科學家鄭容和 使詐取人腦

2023年最變態男主角登場！個性自戀古怪的韓國最強腦科學家申河路（鄭容和飾）為了取得連環殺手的大腦作為研究，不惜花上巨額賄賂獄警、使出心理戰術誘導犯人自殺，最後更偽造器官捐贈同意書，以便迅摘除殺人犯的大腦，了解反社會人格的腦部運作！

集毒舌刻薄、脾氣暴躁、沉迷自我於一身的申河路既是天才也是瘋子，劇中他取出大腦時的瘋狂表情，獲不少觀眾大讚有戲，對此鄭容和亦坦言被申河路迷倒：「我被從未嘗試過的角色所吸引，剛接到劇本時，台詞的量真的不是開玩笑，這是我最擔心的部分！但我覺得『申河路』是我很想嘗試的角色，加上聽說車太鉉前輩也會演出，令我更有信心，所以我選擇了這部作品。」

申河路（鄭容和飾）摘除罪犯的大腦後，流露滿足的眼神。

必睇位二：車太鉉犧牲色相 慘被剃成凹字頭

奉行利他主義的善良刑警琴明世（車太鉉飾）奉命加入專門解決大腦疾病引發犯罪的「神經科學組」，此時著名音樂人金在源突然在舞台暴斃，其妻子竟當場承認殺人！為了找出真相，明世在薛組長（郭善英飾）的建議下，尋求河路的幫助。然而明世拜訪河路時，卻陰差陽錯被誤當屍體開腦，頭髮也因此被剃了一塊成凹字形，狀甚搞笑！

憑藉一部部輕鬆小品奠定「喜劇一哥」地位，車太鉉卻透露久未演出喜劇：「我演過很多角色，但我已經很久沒有出演喜劇了，《頭腦共助》的劇本很有意思，我認為我可以輕鬆地演好；另外，鄭容和的角色也很新鮮，基本上這部作品全靠他了，他肩負著最困難的部分。」

琴明世（車太鉉飾）記恨申河路（鄭容和飾）害他被剃頭，因此醉酒後向朋友爆料對方偽造文書。

必睇位三：深入淺出解釋腦科學

慘被剃頭的明世氣憤難平，他在酒後向記者友人爆料申河路為了摘除人腦而偽造文書，導致對方被研究所炒魷魚；後來河路自願加入「神經科學組」擔任專家顧問，但是他的目標並非伸張正義，而是想借破案挽回形象，並向明世報復，互看不順眼的二人也因此成為搭檔；河路也在審訊期間發現死者妻子患有記憶障礙的大腦疾病，所以才在他人暗示下誤以為自己弒夫，而經理人才是真正兇手！劇中申河路不時以簡單易明的手法解釋腦科疾病，讓觀眾能夠輕鬆理解劇情，從而產生投入感，難怪《頭腦共助》收視報捷！

《頭腦共助》講述兩個無法忍受彼此的男人——擁有「非凡大腦」的天才神經科學家申河路（鄭容和飾）與吊兒郎當但個性善良的刑警琴明世（車太鉉飾），為了解決各種有關罕見腦部疾病的案件，在互相折磨中展開特別合作的故事。

全新腦科刑偵喜劇《頭腦共助》講述兩個無法忍受彼此的男人——擁有「非凡大腦」的天才神經科學家申河路（鄭容和飾）與吊兒郎當但個性善良的刑警琴明世（車太鉉飾），為了解決各種有關罕見腦部疾病的案件，在互相折磨中展開特別合作的故事。劇集逢星期一、二深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度，亦可一併收看《Missing：他們存在過2》、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》、《紅氣球》和《Hit the Spot》，盡覽人氣韓劇。

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