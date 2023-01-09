黃偉文同陳鍵鋒原來神秘好友　更大爆對方一個秘密鮮為人知

黃偉文現時人在英國，今日在社交平台post出與一位好友的合照，說道：「可能你未必知道我同阿苗其實係熟嘅（睇款式我哋好似大纜都扯唔埋咁呀呵？），早於好多年前（我估佢寜願我唔好講實數😆）喺電台已經認識。將 Sammuel 變成「阿苗」都係我做嘅。」原來這位「阿苗」竟然是陳鍵鋒，他倆是神秘好友！

黃偉文在留言更大爆陳鍵鋒的秘密，指他其實「非常唱得」！翻查資料，其實陳鍵鋒曾簽過三間唱片公司，更試過前往台灣出碟，不過最終都未能成事，但可見他是有一個歌手夢。

現年44歲的陳鍵鋒在無綫（TVB）拍過不少大熱劇集，曾為一線小生，備受公司力捧。他於2010年北上內地發展，久未在港露面，自去年底拍完網絡電影《封神榜大破萬仙陣》後，亦未有再接任何新劇或綜藝節目。

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早年陳鍵鋒到泰國做身體檢查後，發現患上遺傳病，腦部天生缺少了一條血管。驚悉患病的陳鍵鋒人生觀從此改變。身為虔誠基督徒的陳鍵鋒稱受「天父的召喚」，早前決定修讀為期4年的遙距神學學士課程。又有傳他攻讀完學士及碩士後，將退出娛樂圈，一心一意去傳教，以自身經歷啟發他人。陳鍵鋒接受傳媒訪問時僅簡單回應，自己正在努力工作和努力讀書。好友王賢誌則回覆傳媒稱，相信陳鍵鋒是為專心讀書而休息。

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陳鍵鋒因受腦血管遺傳病影響，暫停幕前演出，擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書的他更轉行做潛水教練，但2021年6月一名男士在西貢學潛水溺斃，陳鍵鋒被捲入事件中，事後他更被傳媒發現搬離寓所，自此陳鍵鋒鮮少更新社交平台。