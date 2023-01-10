56歲李若彤小龍女般生活保健康：上一次喝汽水應該廿多年前

被稱讚為「最美小龍女」的李若彤，早前剛剛過56歲生日，駐顏有術的她近年活躍於螢幕前及社交平台，常常跟大家分享工作近況、美容心得和健康生活。早前，她更再次扮演「姑姑」的經典角色，即時引起高度關注。雖然經過27年的歲月，但無損她從內心散發出來的優雅脫俗氣質，其凍齡秘訣一直是網民的熱話。

李若彤剛度過56歲生日。

近日李若彤在生日那天錄製了一段視頻。在短片中精神飽滿的她，就像當年戲裡的小龍女一樣，在繩子上自在地舞動，娓娓道出保持活力的減齡秘訣：「我想用這段視頻告訴大家，27年過去了，你們的姑姑依舊沒有止步不前，依舊沒有停止對美的追求。過了二十五歲以後，沒有一個女生會特別喜歡告訴別人自己幾多歲，十個有九個都不願意告訴你，我自己曾經也是裡面其中一個。一眨眼我超過50歲了，除了讀書的時期，現在是我人生最開心和最豐裕的時間，我不用去顧慮什麼，不用為戀愛去委屈自己，可以掌控自己的人生，做自己的決定和喜歡的事情。」

李若彤熱愛運動令身材猶如少女。

很多人問李若彤究竟怎樣保持年輕的容顏和身心，是天生的遺傳基因？還是後天精心的保養？李若彤微笑地道：「我56歲了，朋友們問我感受如何？會怕變老嗎？這個問題我和你們一樣好奇。變老……我不怕，我只怕活著沒動力！跳動著的才稱得上是生命，永遠素靜態只能算是擺設，我對美和力的追求也在繼續。美來自不斷豐盈的內心，也來自源源不斷散發活力的身體。我每天花很多時間在運動上，把每一天都當作新的一天，不斷滋養內在生命力，整個人自然也越活越美，越有越有動力。美，來自外表；美，更來自內在。」

想擁有健康的身體必需付出相對的努力，平日多注重生活細節的李若彤說：「我想不起來了，上一次喝汽水應該是二十多年前，我特別喜歡喝水，覺得水特別甜！而且會儘量少吃調味料。另外，睡覺非常重要，我可以少吃少喝，但一定要有充足的睡眠和休息時間。」

這位生活在人間的小龍女李若彤跟大家分享道：「如果把我稱為永遠的小龍女，我覺得不太好！因為在很多人也扮演過小龍女，她們都做得很好，這樣會給後輩一些壓力，有點不公平。因為每一個年代都有自己的小龍女，都會有專屬特色和風格。為了不辜負大家的喜愛，我不會為自己人生設限，我認為自己人生最好的時候還在我跟前。」李若彤感恩地說：「回頭看人生的腳步從沒有停止，很開心５６歲的我依舊活得自在，依舊活力滿滿。不用期待過高，也不要不切實際，只需保持對自我的要求，悠然說一句，沒白活！」

李若彤感恩地說：「回頭看人生的腳步從沒有停止，很開心５６歲的我依舊活得自在，依舊活力滿滿。不用期待過高，也不要不切實際，只需保持對自我的要求，悠然說一句，沒白活！」