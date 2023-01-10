李施嬅無緣視后即安慰劇迷　信心爆棚指其價值非TVB獎項可代表？

李施嬅在今年萬千星輝頒獎典禮中，憑《金宵大廈2》分別獲得「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」以及「最受歡迎電視歌曲-相愛萬年」三項提名，不過由於已經離巢，因此她曾經表示：「我對參與TVB頒獎禮能夠成功拿獎就不嬲都冇乜信心 ，因為能夠獲獎係要睇好多環境因素，順其自然啦。平常心。」而前日（8/1）《萬千星輝頒獎典禮2022》完美落幕，結果李施嬅坐足全晚，雖然她對於這個情況早有心理準備，不過她的一班劇迷就不太收貨，為此她就在社交平台安慰粉絲。

李施嬅憑《金宵2》獲3項提名 滿意自己表現但對攞獎冇信心

李施嬅今日在IG寫完安慰劇迷。（IG/@selenaleelalee）

李施嬅今日（10/1）在Instagram表示：「真係想多謝我嘅粉絲，因為你哋都知道我今年完全冇參與拉票，冇做訪問，甚至冇計畫會出席頒獎禮，因為我已經好耐冇諗要拿這個獎。但這段時間不斷看到粉絲幫我拉票，好努力支持我，好想我有獎。 係好感動。我今次出席真係為了支持陳山聰 （任務完成了）。」

李施嬅表示希望大家不要太介懷。（IG/@selenaleelalee）

李施嬅表示沒有想過朋友及粉絲是如此希望自己獲獎，因此她就安慰大家表示：「不要太介懷。我嘅價值唔係一個獎就可以代表到嘅。可能真係信心爆棚，不過呢份信心，係你哋有份一路好努力咁話比我知，幫我建立嘅。而我係完全收到晒。多謝你地。恭喜所有得獎者。見到大家拿獎嘅喜悅同初心，其實都真係幾好睇。每一位都付出好多努力，都係實至名歸。Remember to tell yourself：YOU are worthy！When we know this deep in our hearts，no one and no object can ever take that away from us.（記得告訴自己，你值得！ 當我們內心深處知道這一點時，任何人和任何事物都無法將其從我們身邊奪走。）#金宵大廈 #金宵大廈2 #最後一次代表金宵大廈走紅毯 #好感動 #沒有遺憾 #thankyou」

這次是李施嬅最後一次代表金宵大廈走紅毯。（螢幕截圖）

不少網民認同她的言論，紛紛留言表示：「你已經好好，好多人替你不值但係你仍然好感恩。放眼世界，放眼國際，你值得更好。」、「你演技係實至名歸好，唔需要由TVB員工獎去肯定。」、「喺我哋心目中 你永遠都係最好嘅視后，希望你繼續喺唔同嘅舞台發光發亮。」