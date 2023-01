李施嬅無緣視后即安慰劇迷　信心爆棚指其價值非TVB獎項可代表？

李施嬅在今年萬千星輝頒獎典禮中,憑《金宵大廈2》分別獲得「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」以及「最受歡迎電視歌曲-相愛萬年」三項提名,不過由於已經離巢,因此她曾經表示:「我對參與TVB頒獎禮能夠成功拿獎就不嬲都冇乜信心 ,因為能夠獲獎係要睇好多環境因素,順其自然啦。平常心。」而前日(8/1)《萬千星輝頒獎典禮2022》完美落幕,結果李施嬅坐足全晚,雖然她對於這個情況早有心理準備,不過她的一班劇迷就不太收貨,為此她就在社交平台安慰粉絲。

李施嬅憑《金宵2》獲3項提名 滿意自己表現但對攞獎冇信心

李施嬅今日在IG寫完安慰劇迷。(IG/@selenaleelalee)

李施嬅今日(10/1)在Instagram表示:「真係想多謝我嘅粉絲,因為你哋都知道我今年完全冇參與拉票,冇做訪問,甚至冇計畫會出席頒獎禮,因為我已經好耐冇諗要拿這個獎。但這段時間不斷看到粉絲幫我拉票,好努力支持我,好想我有獎。 係好感動。我今次出席真係為了支持陳山聰 (任務完成了)。」

李施嬅表示希望大家不要太介懷。(IG/@selenaleelalee)

李施嬅表示沒有想過朋友及粉絲是如此希望自己獲獎,因此她就安慰大家表示:「不要太介懷。我嘅價值唔係一個獎就可以代表到嘅。可能真係信心爆棚,不過呢份信心,係你哋有份一路好努力咁話比我知,幫我建立嘅。而我係完全收到晒。多謝你地。恭喜所有得獎者。見到大家拿獎嘅喜悅同初心,其實都真係幾好睇。每一位都付出好多努力,都係實至名歸。Remember to tell yourself:YOU are worthy!When we know this deep in our hearts,no one and no object can ever take that away from us.(記得告訴自己,你值得! 當我們內心深處知道這一點時,任何人和任何事物都無法將其從我們身邊奪走。)#金宵大廈 #金宵大廈2 #最後一次代表金宵大廈走紅毯 #好感動 #沒有遺憾 #thankyou」

這次是李施嬅最後一次代表金宵大廈走紅毯。(螢幕截圖)

不少網民認同她的言論,紛紛留言表示:「你已經好好,好多人替你不值但係你仍然好感恩。放眼世界,放眼國際,你值得更好。」、「你演技係實至名歸好,唔需要由TVB員工獎去肯定。」、「喺我哋心目中 你永遠都係最好嘅視后,希望你繼續喺唔同嘅舞台發光發亮。」