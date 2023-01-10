楊天命出賣細仔肉照引全網哄動　獲網民要求今年運程書要送閃卡？

堪輿學家楊天命每逢農曆新年前夕，都因為運程書和主持新春運程節目而成為焦點人物，不過今次他之所以引起網民的熱烈迴響卻與運程無關，而是因為「出賣」仔仔的肉體而引起全網哄動，更引起大量留言叫楊師傅今年的運程書要送閃卡？



楊天命近期成為焦點人物。（Facebook：楊天命）

事關現年58歲的楊天命育有兩名寶貝兒子，分別是27歲的大仔Walter以及25歲的細仔Martin，不過兩人目前都在加拿大定居，每年都只有很少時間見到面。早前因為楊師傅與大仔一同到台灣旅行時在社交網站曬出合照，由於兩人同樣留長頭髮，再加上五官甚似而令不少網民大讚兩父子「似足餅印」，因此楊師傅見網民反應熱烈再加碼公開細仔的多張照片，結果引起超大迴響！

楊天命和大仔Walter似足餅印。（Facebook：楊天命）

楊師傅留言道：「出賣二仔系列，如果有1萬個like，會出終極沙灘六舊朱古力玉照。（好怕阿仔鬧爆我，但係真係好正㗎！）」只見25歲的Martin與哥哥不同的是留有一頭清爽的短髮，外形青靚白淨，而且身形高挑，出眾的外形令一眾網民非常驚訝，like的數目很快就已經超過一萬，最後楊師傅亦有順應民意找數貼細仔的爆肌相：「你哋咁熱誠，我真係無話可說￼，亞仔你唔好怪老竇￼，我只不過係受到￼群眾呼籲，￼最重要個個睇到開開心心！￼嚟緊新嘅一年，￼個個都要健健康康，享受人生！￼」

楊天命出賣細仔，結果引起全網轟動。（Facebook：楊天命）

見到楊師傅的細仔Martin外形如此養眼健碩，網民隨即喊話建議楊師傅今年的運程書可以考慮與他合作：「如果你本運程書用呢個做封面，可能大賣」、「運程書要補送閃咭和月曆」。又吸引不少女網民留言表示：「我都想叫你一聲老爺」、「師傅係咪想飲新抱茶呀？」

集夠一萬likes，楊天命再加碼公開細仔的腹肌照。（Facebook：楊天命）

楊師傅其後再公開自己與兩個兒子小時候的合照，並表示自己是一個「戀仔狂」，大讚兩位仔仔是自己的偶像：「兩個寶貝充滿天份，各自走向自己天地，雖然過程會有跌跌撞撞，這人生的考試，只會令他們更加強大。青年人加油！你們已經做得很好！祝願你們令世界更多姿多彩！」

楊天命非常愛錫兩個仔仔。（Facebook：楊天命）

雖然楊天命是香港最出色的堪輿學家之一，但原來他從來沒有刻意卜算過兩個兒子的八字，更沒有擺過風水陣催谷兩人，他曾經在訪問中表示他當時表示希望一切順其自然，只希望兩人可以一世無憂。事實上，楊師傅的大仔其實是IQ150的資優生，而細仔則生得高大威猛，獲師傅大讚「又有紀律又獨立」。

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