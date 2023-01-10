46歲陳展鵬三奪大馬視帝曬靚相出事　皮光肉滑似蠟像下巴尖又長

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》已於周日（8/1）圓滿舉行，陳展鵬憑《超能使者》入面所飾演的角色勇奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」獎項，這亦是他第三度獲得該獎。陳展鵬今日凌晨於IG發長文再講得獎感受，多謝大家以及家人對他的支持。

他留言寫道：「2022嘅頒獎典禮

從未試過有咁多感動位

每個獎項都係真摯感人

好似阿鏈超能力咁回到過去

呈現所有得獎者嘅專業和初心

感謝星馬觀眾一直對我嘅支持

無論世界變成點

我們的點滴是永恆不變

感謝公司多年嘅栽培

將一個唔善於說話嘅木獨男

變成觀眾認識的演員

能成家立室，為人父母

照顧父母的成年人

經過不斷磨練成長

人生高低，漸漸學習演繹不一樣的人生🙏🏼要多謝嘅人實在太多😭朋友親人同事兄弟姊妹高層前輩後輩老闆，🥰一直支持自己嘅fans，同睇住我成長嘅每一位觀眾家人😭感謝遇上你們❤️

更要多謝各傳媒

比機會我成長同包容

多謝所有贊助商

對Chanzy home的祝福同支持

2023係一個好開始

相信大家一定會更進步

會有更多合作機會🤘🏻

衷心感謝大家俾機會我

喺小豬比面前攞獎🙏🏼🙏🏼🙏🏼

祝福每位父母都能成為榜樣

令香港變得更美麗更有愛

大家一起努力💪🏽

Thanks 💪🏽」

陳展鵬與老婆單文柔以及囡囡小豬比一家三口。(陳展鵬IG)

不過網民的焦點並不在於陳展鵬寫了什麼，而是落在他所分享的照片上，那是陳展鵬當晚拿住獎座的靚相。相中的他明顯與電視上見到的樣子不同，臉上肌膚超級緊緻零皺紋，過幾日便踏入46歲的他，看來比20歲的後生仔更加皮光肉滑，可是卻略嫌膠味濃像極了蠟像，而且望落他的鼻子和下巴也相當不自然，疑似是P圖過度，與平日的他可說是判若兩人，嚇壞不少網民！

點擊睇陳展鵬當晚的相與他post的IG相分別：

點擊圖輯看看陳展鵬與太太單文柔和囡囡一家三口的幸福相片︰