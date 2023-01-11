58歲張曼玉激罕素顏自拍曝光真實狀態　網民大讚：女神這氣質絕了

現年58歲的影后張曼玉 (Maggie) 一向低調，息影了十多年的她，近年更是鮮有公開露面，亦沒有官方社交網，只是偶然會於一些內地綜藝節目中亮相，去年也難得在港出席了一次品牌活動。

張曼玉後生時真係好靚。(vcg)

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不過Maggie於去年11月竟在無預警下突然進駐抖音，而且一連分享了兩段視頻，是她在倫敦及巴黎的生活實況，而且還有性感床照，令粉絲和網民都好意外好驚喜。而她一入抖音即人氣爆升，一日間已火速吸引了5500萬紛絲追蹤女神，相當誇張。可是Maggie之後便未有再更新視頻，直至今年元旦日，相隔了接近個半月她才再次分享近況。現時她的粉絲已直迫6000萬。

張曼玉去年11月在抖音分享了在巴黎生活的片段。（抖音）

在Maggie這條最新的影片中，她與一班好友一起倒數迎接2023年，由她負責以廣東話倒數：「3、2、1」她還揸機拍攝，並自拍入鏡，之後她與眾人齊齊大叫：「Happy New Year」並分別用廣東話以及國語說：「新年快樂」。片中的Maggie素顏上陣，打扮樸素，卻依然星味十足，氣質超然，即使在零濾鏡之下依然好看，靚得自然。網民紛紛留言大讚她：「女神好靚」、「這氣質絕了」、「獨特的美無與倫比」、「永遠的女神」、「優雅隨性的美」。另外，Maggie標註了IP屬地在中國，估計她現正身在內地。

Maggie曾被網民話似白韻琹。(網上圖片)

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Maggie當年參選香港小姐後正式簽約無綫加入娛樂圈展開她的演藝事業，拍完劇再闖影壇更勇奪多個影后殊榮，無論她的獨特氣質以及演技都令人印象難忘。

Maggie於11月分享的抖音片：

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Maggie年輕時的靚樣：