韓國女團New Jeans淊入「韓紙糾紛」　成箭靶位被鬧「辱華」

韓國新生代人氣女團New Jeans，平均年齡16歲，憑着甜美的外貌及強勁的舞蹈實力，出道短短幾個月，音樂成績直逼BLACKPINK，已在全球累積不少人氣，連知名品牌都爭相合作。不過近日New Jeans淊入「韓紙糾紛」，事件引起中韓兩地激戰。



近日New Jeans淊入「韓紙糾紛」，事件引起中韓兩地激戰。(New Jeans IG)

近日，韓國工藝設計振興院與Kpop合作，率先邀請New Jeans參與韓紙文化產品的製作過程，New Jeans全員穿韓服拍攝，宣傳有關韓紙的小知識，影片更提到韓紙的千年歷史，指韓紙質量好，堅韌不易斷，質量甚至好到可以用來修復達文西的作品。

New Jeans全員穿韓服拍攝。(熒幕截圖)

影片一出，內地網民立即坐不住，事關他們認為造紙文化源自於中國而不是韓國，因此內地網民紛紛指責該影片，有心利用愛豆潛移默化，令大眾混淆造紙的歷史文化。New Jeans貴為知名藝人，首當其衝成為箭靶位，被內地網民大鬧「辱華」、「偷取中國文化」等等的言論，勸New Jeans別只顧着做愛豆，要多學習歷史文化。

NEW JEANS被內地網民大鬧「辱華」(熒幕截圖)

但韓國網民也不認輸反駁，指影片從頭到尾沒有提及造紙術是韓國人發明，兼且韓紙的發展技術與中國的造紙術又不同，不可以相題並論。

大家又點睇呢?(熒幕截圖)