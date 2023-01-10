屯門娜娜結婚好日子網民留刻薄評論　自爆常年承受網絡暴力感抑鬱

現年36歲的「屯門娜娜」董幸兒昨日（9/1）公布婚訊，在Facebook專頁「爆音族」見到不少娜娜與丈夫迪康的婚照，連Happy伯都有到場祝賀，二人非常合襯，羨煞旁人！不過網民非但沒有在娜娜的大喜日子送上祝賀，反而是留下一句句刻薄評論，雖然大家對於娜娜的丈夫並沒有太多的了解，但是透過對方的行為就可以知道她沒有嫁錯郎，而且還非常滿意。

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今日（10/1）娜娜在Instagram曬出迪康與網民的對話，當中有網民在丈夫的Facebok中留言表示：「如果自己老婆要出嚟跳，啊伯攝啲錢，我覺得個老公都幾失敗。」而迪康就馬上回應：「觀點角度不同，你覺得失敗但我又覺得比任何人都好，接觸過同你單方面去評估係兩回事。一個鍾意扮靚表演嘅，同一個愛面子、享受生活睇娛樂嘅人，由陌生到親人咁嘅關係，其實好多例子。我支持伴侶扮靚、唱歌、跳舞、玩、追夢，又何為失敗呢？」

娜娜在IG曬出丈夫與網民的對方。（IG/@nananananana0125）

除此之外，迪康更寫長文用行動反擊網民，表示：「戴有色眼鏡的人可以先自己看一看自己，可能你會發現自己自愧不如，做自己喜歡的事、追夢，再找到自己真正的另一半來之不易，經歷這麼多年網暴、負面新聞，也可以坦言相對，現在進入另一個人生階段、新的道路闊步而過，一切將會更好，happy wedding。」

迪康全力護妻！（FB/@Dick Cheung）

迪康與網民理論。（IG/@nananananana0125）

迪康為娜娜同Happy伯平反。（IG/@nananananana0125）

迪康此番行為深深打動娜娜，令她忍不住在IG上真情剖白：「之前都係全網欺負我一個，只能承受壓力，依家有老公太棒啦！太開心啦！幾年嘅網暴、壓力、抑鬱」、「冇能力唔識出聲，五年了吧，真的是謝謝你們啊」、「我老公太棒了！我的偶像！愛你！」可見娜娜非常滿意這位新婚丈夫！

提到娜娜又點少得Happy伯？點擊即回顧二人火辣互動：