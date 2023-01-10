傳林夏薇低調離開邵氏回歸TVB　否認做「親生女」：沒有任何改動

林夏薇（薇薇）在2018年約滿TVB後宣布離巢，當時她透露會調理身體生B，同時跟老公莫贊生學投資，打理飲食生意，但未夠一年她就宣布復出，加入邵氏，繼續拍戲，更憑劇集《七公主》中顧語嫣一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女主角，榮登視后寶座！不過近日突然有消息指薇薇已離開邵氏，並回巢與TVB簽下經理人合約做「親生女」！



林夏薇（薇薇）憑劇集《七公主》中顧語嫣一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女主角。（視覺中國）

翻查TVB官網，薇薇的照片及個人資料頁面的確出現在「經理人合約藝員」一欄中，但她在回覆《香港01》時就否認消息：「我合約沒有作出任何改動，經理人合約仍然是邵氏呀。」原來只是烏龍一場。其實薇薇自從獲封視后之後，去年一直劇接劇冇停過，剛拍完《法言人》就與周嘉洛合作拍攝《寵愛Pet Pet》，非常勤力，更接拍《逆天奇案2》，被外界睇好她有機會再衝擊視后！

薇薇自從獲封視后之後，去年一直劇接劇冇停過，與馬國明、黃嘉樂及張頴康合作拍攝《法言人》。（微博@劉家豪GH）

之後又與周嘉洛合作拍攝《寵愛Pet Pet》。（IG@rosinalam）

而薇薇亦有透露《逆天奇案2》的進度：「未定實呀，之前聽公司講大概四月。」去年劇接劇冇停手的她更透露將會趁新劇正式開拍前休息一下：「之前忙足全年，同屋企人都好多年冇見，屋企人返咗香港，大家而家團聚好開心，有時間都會陪佢哋為主，趁假期休息吓為新工作做準備。手頭上都仲有少少工作，做完就可以收爐。」